ФОТО | Эстонские женщины-министры и их наряды на президентских приемах: кто самый стильный?

Кейт Пентус-Розиманнус (44), министр финансов: смело и ярко

Министр иностранных дел Эстонии с 17 ноября 2014 года по 15 июля 2015 года и министр окружающей среды с 6 апреля 2011 года по 17 ноября 2014 года. До этого Кейт Пентус занимала должность первого вице-спикера Рийгикогу (2009—2011) и руководителя бюро премьер-министра (2005—2009).

Самый давний и частый гость президентских приемов! Не боится экспериментов и ярких цветов и неизвенно входит в обзоры самых стильных гостей приема. Кейт обожает эстонский дизайн и полностью доверяет дизайнеру Лийси Эээсмаа и создателю украшений Танелю Веэнре. В арсенале нарядов министра за долгие годы посещения приемов были замечены и классические фасоны, и патриотичные расцветки, и даже национальный украинский костюм.











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Сигне Рийсало (52 года), министр социальных дел: оригинально и графично

Стала депутатом Рийгикогу в мае 2019 года после отставки Арто Ааса.

Нечастый, но определенно стильный гость президентского приема!

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Лийна Керсна (40 лет), министр образования: смело и элегантно

Выпускница Lasnamäe Üldgümnaasiumi и Тартуского университета. Журналист. В 1998–2002 годах работала радиоведущей и редактором. В 2007–2010 и 2012–2013 годах был советником по СМИ при правительстве. В 2013–2015 руководила аппаратом премьер-министра.

Все три элегантных образа, в которых Лийна Керсна появлялась на президентских приемах, созданы эстонским дизайнером Кристиной Вийрпалу. Больше узнать о них можно в видео журнала Anne & Stiil.



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Марис Лаури (55 лет), министр юстиции: официально и патриотично

В прошлом министр финансов и министр образования и науки. Родилась в Кивиыли, окончила среднюю школу в Кохтла-Ярве, а затем экономический факультет Тартуского университета. После отставки Юргена Лиги с поста министра финансов заняла этот пост, а в сентябре 2016 года была назначена министром образования и науки.