ФОТО | "Всегда элегантна и не допускает промахов". 5 фактов о гардеробе Каи Каллас от известного эстонского стилиста(33)
1. Не допускает промахов
Кая Каллас всегда элегантна и одета к месту. Не могу припомнить промахов в её нарядах и в образе в целом. И если по поводу стрижки Керсти Кальюлайд ходит много споров, то в случае с Каей придраться, на мой взгляд, не к чему. Ухоженная красивая женщина с хорошей фигурой.
Понятно, что в повседневной жизни она может расслабиться и выйти на улицу в джинсах и кроссовках, но, что касается политической деятельности, её образы всегда элегантны, женственны и достаточно консервативны. Из женщин-политиков сложно отметить ещё кого-то, кто практически всегда выглядит безупречно.
2. Предпочитает платья
Каю редко можно увидеть брюках и джинсах, разве что в свободное время на отдыхе. Как истинная леди она предпочитает носить платья и юбки.
Платья чаще всего по фигуре, приталенные, длиной до колена или чуть ниже с прямой или плиссированной юбкой.
Предпочитает однотонные платья и минимум аксессуаров — элегантные часы на руке и едва заметные серьги.
3. Не боится ярких цветов
Как и полагается женщине-политику, фасоны платьев, которые носит Кая, достаточно консервативны, но при этом она не боится ярких цветов. Её часто можно увидеть в красном, в различных оттенках голубого и любимых цветах партии реформ — желтом и синем.
На президентском приеме в 2018 году Кая появилась в платье цвета фуксии, это был очень удачный образ, который был отмечен многими модными экспертами!
В гардеробе Каи Каллас также присутствуют наряды как приглушенных пастельных оттенков, так и глубокие, вроде винного, которые на удивление ей тоже подходят.
4. Любит клетку
Пересмотрев фотографии последних лет, можно сказать, что, хотя гардероб Каи Каллас и достаточно яркий, но наряды в большинстве своем однотонные. Можно отметить, что цветочным принтам и геометрии она предпочитает клетку, а если быть точнее, то “тартан”.
Клетка - это один из классических принтов, которые никогда не выйдут из моды, а осенью и зимой приобретают особую актуальность. Кстати, в клетчатом платье от дизайнера Оксаны Тандит Кая Каллас появилась и на последнем президентском приеме. Это было немного неожиданно и смело со стороны политика, но вполне уместно!
5. Предпочитает местные бренды
Как и наша президент Керсти Кальюлайд, Кая Каллас отдаёт предпочтение местному дизайну. Была замечена в платьях эстонского бренда Iris Janvier, дизайнеров Lilli Jahiloo и Оксаны Тандит. В платьях от Оксаны, как уже упоминалось выше, она появлялась на президентских приемах в последние пару лет.
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Смотрите, в каких еще образах появлялась Кая Каллас перед объективами наших фотографов за последние 10 лет (за которые ее стиль, конечно, сильно изменился):