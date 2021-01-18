ФОТО | "Всегда элегантна и не допускает промахов". 5 фактов о гардеробе Каи Каллас от известного эстонского стилиста

1. Не допускает промахов

Кая Каллас всегда элегантна и одета к месту. Не могу припомнить промахов в её нарядах и в образе в целом. И если по поводу стрижки Керсти Кальюлайд ходит много споров, то в случае с Каей придраться, на мой взгляд, не к чему. Ухоженная красивая женщина с хорошей фигурой.

Понятно, что в повседневной жизни она может расслабиться и выйти на улицу в джинсах и кроссовках, но, что касается политической деятельности, её образы всегда элегантны, женственны и достаточно консервативны. Из женщин-политиков сложно отметить ещё кого-то, кто практически всегда выглядит безупречно.

2. Предпочитает платья

Каю редко можно увидеть брюках и джинсах, разве что в свободное время на отдыхе. Как истинная леди она предпочитает носить платья и юбки.

Платья чаще всего по фигуре, приталенные, длиной до колена или чуть ниже с прямой или плиссированной юбкой.

Предпочитает однотонные платья и минимум аксессуаров — элегантные часы на руке и едва заметные серьги.

3. Не боится ярких цветов



Как и полагается женщине-политику, фасоны платьев, которые носит Кая, достаточно консервативны, но при этом она не боится ярких цветов. Её часто можно увидеть в красном, в различных оттенках голубого и любимых цветах партии реформ — желтом и синем.

На президентском приеме в 2018 году Кая появилась в платье цвета фуксии, это был очень удачный образ, который был отмечен многими модными экспертами!

В гардеробе Каи Каллас также присутствуют наряды как приглушенных пастельных оттенков, так и глубокие, вроде винного, которые на удивление ей тоже подходят.

4. Любит клетку



Пересмотрев фотографии последних лет, можно сказать, что, хотя гардероб Каи Каллас и достаточно яркий, но наряды в большинстве своем однотонные. Можно отметить, что цветочным принтам и геометрии она предпочитает клетку, а если быть точнее, то “тартан”.