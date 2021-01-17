ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Не могу поверить, что мой муж сделал это, да еще в такой момент!"

“Мне 34, последние три года я замужем за человеком, с которым мы несколько лет до свадьбы жили вместе. До сих пор мне абсолютно не в чем было его упрекнуть, он самый замечательный человек, о котором я когда либо могла мечтать.

Мы совпадаем почти во всем, что важно для хороших отношений, — и в мнениях по серьезным вопросам, и в сексуальной жизни… Все было так прекрасно до последнего раза, когда мы занимались любовью. В самый ответственный момент мой муж вдруг выкрикнул: “О, Анника!“

У меня просто челюсть отпала. Вы уже, наверное, догадались, что меня зовут не Анника, даже близко не так! Судя по всему, муж сам был поражен произошедшим и сразу пустился в объяснения, что это было совсем не то, о чем я подумала, что он ни о ком не фантазировал, и понятия не имеет, откуда что взялось.

Я пыталась удержать себя от соблазна сразу броситься просматривать его страницы в социальных сетях, чтобы узнать, есть ли среди его друзей кто-то с таким именем. Не хочу себе в этом признаваться, но, вероятнее всего, он мне изменяет с какой-то Анникой.

Как он мог сделать такую ужасную вещь в такой интимный момент? Мы всегда все друг с другом обсуждали. Мы уже серьезно думали о детях, наша совместная жизнь казалась полной идиллией. Теперь я начинаю понимать, что все, наверное, было слишком хорошо, чтобы быть правдой...”