ФОТО | Светлана Лобода вновь украсила обложку модного журнала L’Officiel Baltic: „Женщина в шоу-бизнесе — это всегда немного приключенческий триллер“
Украинская певица Светлана Лобода уже второй раз стала главной героиней весеннего выпуска L’Officiel Baltic, появившись сразу на двух обложках. Модный глянец с ее изображением вышел в Латвии и Литве.
Съемки для обложки проходили в ОАЭ, автором снимков стал Амер Мохамад - фешн-фотограф, хорошо известный по съемке для главных мировых глянцев на Ближнем Востоке.
10 главных цитат LOBODA из интервью для весенней обложки L’OFFICIEL BALTIC:
„Женщина в шоу-бизнесе — это всегда немного приключенческий триллер. Сначала ты борешься за своё место, потом — за уважение, а потом ещё и за то, чтобы остаться собой.“
„20 лет на сцене — как марафон. Ты бежишь, падаешь, пробиваешь стены лбом, но главное одно — никогда не останавливаться.“
„Я не гонюсь за наградами, но привыкла ставить перед собой цели. Важнее не статуэтка, а путь её достижения.“
„Свобода — это не просто возможность делать, что хочешь, а умение не предавать себя, даже если проще подстроиться.“
„Мои песни — для тех, кто теряет, но находит в себе силы жить дальше. Для тех, кто ищет дом и находит его в других людях. Для тех, кто знает, что в конечном итоге любовь победит.“
„Американский шоу-бизнес — это про систему. Восточноевропейский — про интуицию, харизму и риск. Здесь выигрывает тот, кто не боится идти туда, где не был раньше.“
„Рисковать страшно, но не рисковать — ещё страшнее. Самые сильные решения всегда принимаются на грани.“
„Никто не откроет перед тобой двери, если ты не научишься выбивать их сам.“
„Талант важен, но труд важнее. Успех — это не марафон, а дистанция, где выигрывает тот, кто не погас.““Ничего не бывает случайно. Все, что с тобой происходит, — часть пути. Вопрос в том, как ты распорядишься возможностями, которые тебе открылись“
Лобода уже появлялась на обложке балтийского журнала весной 2024 года. Тогда она предстала на обложке в сексуальном нижнем белье и мехах. Съемки фотосессии прошли в творческом пространстве Ola Foundation, созданном Илзе и Улдисом Пиленсом в Риге.
В прошлом году украинская звезда также выступила на фестивале Õllesummer в Таллинне. С первых аккордов её хитов Певческое поле закипело от восторга: фанаты начали петь и танцевать, подхватывая каждое слово. Шоу она открыла с песни „Суперзвезда“ на английском. Лобода прилетела в Таллинн из Риги на частном самолете.