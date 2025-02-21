ФОТО | Светлана Лобода вновь украсила обложку модного журнала L’Officiel Baltic: „Женщина в шоу-бизнесе — это всегда немного приключенческий триллер“

„Женщина в шоу-бизнесе — это всегда немного приключенческий триллер. Сначала ты борешься за своё место, потом — за уважение, а потом ещё и за то, чтобы остаться собой.“

„20 лет на сцене — как марафон. Ты бежишь, падаешь, пробиваешь стены лбом, но главное одно — никогда не останавливаться.“

„Я не гонюсь за наградами, но привыкла ставить перед собой цели. Важнее не статуэтка, а путь её достижения.“

„Свобода — это не просто возможность делать, что хочешь, а умение не предавать себя, даже если проще подстроиться.“

„Мои песни — для тех, кто теряет, но находит в себе силы жить дальше. Для тех, кто ищет дом и находит его в других людях. Для тех, кто знает, что в конечном итоге любовь победит.“

„Американский шоу-бизнес — это про систему. Восточноевропейский — про интуицию, харизму и риск. Здесь выигрывает тот, кто не боится идти туда, где не был раньше.“

„Рисковать страшно, но не рисковать — ещё страшнее. Самые сильные решения всегда принимаются на грани.“

„Никто не откроет перед тобой двери, если ты не научишься выбивать их сам.“