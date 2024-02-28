ФОТО | В сексуальном нижнем белье и мехах: Светлана Лобода снялась для обложки эстонского глянца

В эксклюзивном интервью журналу Лобода рассказала о подготовке к новому проекту — синглу под названием „IMYA“, премьера которого состоится уже в марте. „Этот релиз для меня очень долгожданный. Композиция „IMYA“ создавалась в 2021 году, и мы должны были ее выпустить 26 февраля 2022 года. Эта песня о страсти, импульсе, о неведомой безымянной силе, которая охватывает людей“, — рассказала певица в интервью.