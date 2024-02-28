ФОТО | В сексуальном нижнем белье и мехах: Светлана Лобода снялась для обложки эстонского глянца
Украинская певица Светлана Лобода украсила собой три обложки весеннего номера модного журнала L’Officiel Baltic. Глянец с изображением певицы на обложке вышел в Эстонии, а также с двумя версиями обложки в Латвии.
Съемки фотосессии прошли в творческом пространстве Ola Foundation, созданном Илзе и Улдисом Пиленсом в Риге. В процессе принимала активное участие креативная команда издания. Арт-директором фотосета выступила главный редактор журнала L’Officiel Baltic Лига Земтуре.
В эксклюзивном интервью журналу Лобода рассказала о подготовке к новому проекту — синглу под названием „IMYA“, премьера которого состоится уже в марте. „Этот релиз для меня очень долгожданный. Композиция „IMYA“ создавалась в 2021 году, и мы должны были ее выпустить 26 февраля 2022 года. Эта песня о страсти, импульсе, о неведомой безымянной силе, которая охватывает людей“, — рассказала певица в интервью.
Также Светлана Лобода впервые раскрыла карты, поделившись подробностями нового масштабного шоу в честь 20-летия творческой карьеры. О закулисных деталях подготовки, сюрпризах для поклонников и уникальном концепте шоу певица рассказала на страницах журнала.
Не обошлось и без личных размышлений артистки. Она поделилась откровенными мыслями на тему любви, роли женщины в современном мире и материнстве.