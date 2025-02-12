„У меня никогда не было таких хороших лет!“ Самые пожилые новобрачные прошлого года рассказали о своем романе

77-летний Аугуст Тигане и 78-летняя Леа Раус учились в одном классе в 1960-х годах, но после девятого класса Аугуст перешел в другую школу, и молодые люди потеряли друг друга из виду на долгие десятилетия. По словам Аугуста, Леа была его первой любовью. „На выпускном вечере восьмого класса я даже проводил ее до дома“, – рассказал он в эфире передачи Ringvaade.

Спустя 60 лет бывшие одноклассники снова встретились на встрече выпускников. К тому времени за спиной у Леа был брак и несколько отношений, а Аугуст недавно овдовел.

Потеря первой жены стала для Аугуста тяжелым испытанием. „Я буквально утратил себя. Четыре года ухода за прикованным к постели человеком – это было невероятно изнурительно“, – признался он. Леа почувствовала, что ему нужна помощь. „Слава Богу, что она взяла это на себя“, – с благодарностью сказал Аугуст.

Через полтора года совместной жизни Аугуст сделал Леа предложение. Они поженились 26 марта 2024 года. По словам Аугуста, они действительно родственные души.

„У меня никогда не было таких хороших лет! Мы так шутим, что целыми днями смеемся над одной шуткой. Мне это очень по душе“, – добавила Леа.

Леа и Аугуст считают, что брак дарит чувство уверенности. „Когда даешь такое большое обещание, это удерживает от расставания“, – убежден Аугуст. „Хочу сказать всем, у кого есть такая мысль, – осуществите ее, бояться нечего!“ – призвала Леа.

Как ранее писал Delfi, в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния в 2024 году было заключено 2370 браков. Самым популярным месяцем для пар стал август, когда было заключено 343 брака. Самому старшему жениху было 76 лет, а самой старшей невесте – 78 лет, и они вступили в брак друг с другом.

Согласно данным на 30 ноября 2024 года, всего в Эстонии зарегистрировали свои отношения 183 однополые пары. Из них 127 составили женщины и 56 — мужчины. За этот же период было расторгнуто три однополых брака.

В 2024 году в Таллиннском ЗАГСе было зарегистрировано 1177 разводов, что на 159 больше, чем в предыдущем году. Число рождений продолжает снижаться, что связано с демографической ситуацией.