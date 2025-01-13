2370 браков и 1177 разводов, 21 смена пола: итоги Таллиннского ЗАГСа за прошлый год

В 2024 году в Таллиннском ЗАГСе было зарегистрировано 1177 разводов , что на 159 больше, чем в предыдущем году. Число рождений продолжает снижаться, что связано с демографической ситуацией. Число женщин репродуктивного возраста сокращается, однако радует появление 3191 новорожденного (в 2023 году было зарегистрировано 3609 рождений). Среди новорожденных – 1602 мальчика и 1589 девочек. Было зарегистрировано 58 пар близнецов. В браке родилось 1819 детей, 1275 детей были зарегистрированы с признанием отцовства, и в 97 случаях рождение было зарегистрировано матерью-одиночкой. Родители детей, родившихся в Таллинне, были выходцами из 59 разных стран.

Для заключения брака за пределами Эстонии было выдано 456 справок, подтверждающих право на вступление в брак (в 2023 году – 570 справок). В 2024 году женщины запрашивали это свидетельство 239 раз, а мужчины – 217 раз. Наиболее популярными странами для заключения браков стали Россия, Финляндия, Турция и Грузия. Среди более экзотических стран, где желали вступить в брак, были Бангладеш, Пакистан, Индия, Нигерия, Япония, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Китай и Вьетнам.

Среди иностранных граждан в Таллиннском ЗАГСе брак заключили 865 человек из 67 стран (в 2023 году – 924 иностранца). Больше всего браков заключили граждане Украины, России, Латвии, Великобритании, Белоруссии и Турции. В брак также вступали граждане из более далеких стран: Эквадора, Гондураса, Парагвая и Камбоджи. В прошлом году иностранные граждане в среднем составили 18% от общего числа вступивших в брак за месяц.

Самым популярным месяцем для пар стал август, когда было заключено 343 брака. Самому старшему жениху было 76 лет, а самой старшей невесте – 78 лет, и они вступили в брак друг с другом. При вступлении в брак 1607 женщин взяли фамилию мужа, а 69 мужчин решили взять фамилию жены. В 105 случаях церемония проходила вне официальных помещений в месте, выбранном молодоженами.

В 2024 году в Таллиннском ЗАГСе было заключено 2370 браков, а в регистр населения было внесено 123 брака, заключенных священнослужителями. В общей сложности это составляет почти 46% всех браков, зарегистрированных в учреждениях актов гражданского состояния Эстонии.

Руководитель Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Кристи Кайл отметила, что в департаменте осуществляется 30 312 различных операций, связанных с актами гражданского состояния и вопросами регистрации населения. „В последние годы увеличилась доля иностранных граждан, обращающихся в департамент для выполнения различных процедур“, – уточнила Кайл.

В 2024 году самыми популярными именами для девочек в Таллинне стали Эмилия, София, Оливия, Ева, Мия, Мария, Амелия и Кира. Среди мальчиков самыми популярными именами были Марк, Мирон, Леон, Давид, Даниэль, Тимур, Роман и Себастьян.

Пол изменил 21 человек, что на 10 случаев больше, чем в предыдущем году.

В 2024 году в Таллиннском ЗАГС было подано 1718 заявлений о присвоении нового имени, что на 5 заявлений больше, чем в 2023 году. По решению департамента было присвоено 1338 новых имен, а по решению Министерства внутренних дел – 254 имени. Чаще всего запрашивались фамилии предков. По решению департамента было выдано 399 новых имен, 819 новых фамилий и в 120 случаях одновременно новое имя и фамилия.

В прошлом году в Таллиннском ЗАГСе было выдано 4865 выписок из регистра. Также было выдано 6294 справки о ранее произошедших актах гражданского состояния. Большинство из этих справок предназначено для представления за границей, так как в Эстонии потребность в бумажных документах снижается, и все чаще используются цифровые решения.

В прошлом году в Таллинне было подано 39 438 уведомлений о месте жительства для внесения данных в регистр населения. По состоянию на 01.01.2025 население Таллинна составляет 461 609 человек, что на 238 человек больше, чем годом ранее (461 371).

В 2024 году в Таллинне было присвоено 1952 личных кодов, что на 415 больше, чем в 2023 году.

В Таллиннском ЗАГСе торжественно отмечались юбилеи супружеской жизни семь раз. Четыре раза праздновались золотые свадьбы (50 лет в браке), один раз – бриллиантовая свадьба (60 лет), один раз – оловянная свадьба (10 лет) и один раз – бронзовая свадьба (8 лет).

С 1 января 2025 года появилась новая услуга по организации торжественного мероприятия в честь юбилея свадьбы. В рамках этой услуги можно пригласить сотрудника Таллиннского ЗАГСа в выбранное место празднования или воспользоваться помещениями самого департамента. Супруги получают свидетельство о юбилее, которое будет памятным документом. Условием для проведения такого мероприятия является официальная регистрация брака супругов. Данная услуга носит исключительно эмоциональный характер и не имеет юридической силы.

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