ФОТО | Скандальный цвет 2025 года: как правильно сочетать его в своих образах с другими оттенками? Объясняет дизайнер Диана Денисова
Эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление“ на RusDelfi продолжает рассказывать о цвете 2025 года, выбранном в конце предыдущего года институтом Pantone.
Я продолжаю тему цвета 2025 года.
Несчастный цвет 2025 года Mocha Mousse выслушал уже столько насмешек и ядовитых шуток в свой адрес, что мне его просто жалко.
Тем не менее, этот оттенок коричневого относится к базовым цветам. А это значит, что он может быть основой, к которой мы добавляем другие, любимые цвета.
Сам PANTONE предлагает интересные цветовые комбинации с Mocha Mousse, и как обычно, дает им романтические названия.
„Цветочные дорожки“: Floral Pathways. Сочетание природных цветов и цвета 2025 года вызывают воспоминания о цветущем саде. Воздух как будто наполняется ароматами цветов. И по тропинке из серых булыжников это сочетание ведет нас к гармонии природы.
„Уникально сбалансированный“: Uniquely Balanced
Это довольно экзотическая группа цветов. В неё входят как теплые, так и холодные оттенки. Но именно присутствие в этой цветовой гармонии Mocha Mousse делает эту палитру интригующей, но мягкой.
„Вкуснятина“: Deliciousness
Соблазнительный оттенок Mocha Mousse сочетается с карамельными розовыми и оттенками бордо. И весь образ в таких тонах становится „вкусным“.
„Тонкие контрасты“: Subtle Contrasts
В этой гармонии изысканные коричневые оттенки сочетаются с контрастными оттенками темно-синего и серого. Очень благородное сочетание.
„Расслабленная элегантность“: Relaxed Elegance
В этой палитре сочетаются бежевые, кремовые и серо-коричневые оттенки. Образы, составленные в этой гамме весьма изысканы и элегантны. Это сочетание напоминает о так любимой многими „тихой роскоши“.
И, конечно, с Цветом 2025 года можно составить множество других цветовых комбинаций. Этот оттенок коричневого может быть как главным цветом в образе, так и дополнительным. Он может занимать любую площадь в образе – от доминирующей до акцента.
Выбор за вами.
Примеры сочетаний в образах:
А вот какие сочетания с цветом года и другими оттенками коричневого предлагают эстонские дизайнеры:
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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