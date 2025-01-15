ФОТО | Скандальный цвет 2025 года: как правильно сочетать его в своих образах с другими оттенками? Объясняет дизайнер Диана Денисова

Я продолжаю тему цвета 2025 года.

Несчастный цвет 2025 года Mocha Mousse выслушал уже столько насмешек и ядовитых шуток в свой адрес, что мне его просто жалко.

Тем не менее, этот оттенок коричневого относится к базовым цветам. А это значит, что он может быть основой, к которой мы добавляем другие, любимые цвета.

Сам PANTONE предлагает интересные цветовые комбинации с Mocha Mousse, и как обычно, дает им романтические названия.

„Цветочные дорожки“: Floral Pathways. Сочетание природных цветов и цвета 2025 года вызывают воспоминания о цветущем саде. Воздух как будто наполняется ароматами цветов. И по тропинке из серых булыжников это сочетание ведет нас к гармонии природы.

„Уникально сбалансированный“: Uniquely Balanced

Это довольно экзотическая группа цветов. В неё входят как теплые, так и холодные оттенки. Но именно присутствие в этой цветовой гармонии Mocha Mousse делает эту палитру интригующей, но мягкой.

„Вкуснятина“: Deliciousness

Соблазнительный оттенок Mocha Mousse сочетается с карамельными розовыми и оттенками бордо. И весь образ в таких тонах становится „вкусным“.

„Тонкие контрасты“: Subtle Contrasts

В этой гармонии изысканные коричневые оттенки сочетаются с контрастными оттенками темно-синего и серого. Очень благородное сочетание.

„Расслабленная элегантность“: Relaxed Elegance

В этой палитре сочетаются бежевые, кремовые и серо-коричневые оттенки. Образы, составленные в этой гамме весьма изысканы и элегантны. Это сочетание напоминает о так любимой многими „тихой роскоши“.

И, конечно, с Цветом 2025 года можно составить множество других цветовых комбинаций. Этот оттенок коричневого может быть как главным цветом в образе, так и дополнительным. Он может занимать любую площадь в образе – от доминирующей до акцента.

Выбор за вами.

Примеры сочетаний в образах:

А вот какие сочетания с цветом года и другими оттенками коричневого предлагают эстонские дизайнеры: