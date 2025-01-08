ФОТО | Как носить главный цвет 2025 года? Разбираемся с эстонским дизайнером Дианой Денисовой
Эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление“ на RusDelfi рассказывает о цвете 2025 года, выбранном в конце предыдущего года институтом Pantone.
Закончились новогодние праздники, и мне опять хочется поговорить о неоднозначном Цвете 2025 года Mocha Mousse.
По исследованию социологов, коричневый – один из самых нелюбимых цветов. И, пожалуй, это единственный цвет, который вызывает стойкие ассоциации, и часто негативные.
Еще лет шесть назад на сайте Reddit (а это один из самых популярных сайтов в мире, который насчитывает более 36 миллионов пользователей) задали вопрос: „Знаете ли вы кого-нибудь, кому нравится коричневый цвет?“
И неожиданно получили довольно много положительных ответов, которые можно было условно разделить на четыре группы:
1. Да, я очень люблю картины старых мастеров. А основной цвет там – коричневый.
2. Да, мой дядя (отец, друг, приятель) - фермер, и он считает, что ничего не может быть краше цвета земли.
3. Да, моя мама (сестра, тетя, подруга) обожает готовить. И она уверена, что самые лучшие цвета – это цвета кофе, корицы, приправ.
4. Да, я сам коричневый и вся одежда у меня коричневая.
Оставить без внимания ответы любителей коричневого, особенно из четвертой группы, было невозможно. Плюс, в то время было популярно движение Black Lives Matter (BLM в переводе с английского — „Жизни чёрных имеют значение“).
И вот именно тогда в моду вошел коричневый цвет, вернее, в моду ввели коричневый.
И с тех пор ни одна из Недель моды не обходится без коричневых аутфитов, причем с годами их предлагается все больше и больше.
Коричневый цвет на Tallinn Fashion Week:
Не замечали? Я объясню почему: возможно, вы относитесь к тем самым НЕлюбителям коричневого. А наша психика устроена таким образом, что нам свойственно не видеть того, что нам не нравится.
Но вернемся к цвету 2025 года. Институт цвета PANTONE называет главный оттенок уже в двадцать пятый раз. Но впервые он не дает четкого объяснения своему выбору.
В отличие от прежних лет, PANTONE говорит о Цвете 2025 общими словами: „Он аутентичен. Это цвет, который мы видим в природе. Мы знаем, что он настоящий“. Неубедительно, правда? Создается впечатление, что Институт цвета сам не до конца уверен в своем выборе.
И я не думаю, что цвет этот станет популярным. Скорее всего те, кому он нравится, будут находить для себя всё новые интересные варианты его использования в образах, а те, кто не питают симпатии к коричневому, по-прежнему не будут его замечать.
Ну и конечно, Цвет года – это не приговор. И мы сами решаем какие цвета и в каком количестве будут „жить“ в нашем гардеробе.
Примеры того, как использовать коричневый цвет в своих образах:
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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