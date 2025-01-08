ФОТО | Как носить главный цвет 2025 года? Разбираемся с эстонским дизайнером Дианой Денисовой

Закончились новогодние праздники, и мне опять хочется поговорить о неоднозначном Цвете 2025 года Mocha Mousse.

По исследованию социологов, коричневый – один из самых нелюбимых цветов. И, пожалуй, это единственный цвет, который вызывает стойкие ассоциации, и часто негативные.

Еще лет шесть назад на сайте Reddit (а это один из самых популярных сайтов в мире, который насчитывает более 36 миллионов пользователей) задали вопрос: „Знаете ли вы кого-нибудь, кому нравится коричневый цвет?“

И неожиданно получили довольно много положительных ответов, которые можно было условно разделить на четыре группы:

1. Да, я очень люблю картины старых мастеров. А основной цвет там – коричневый.

2. Да, мой дядя (отец, друг, приятель) - фермер, и он считает, что ничего не может быть краше цвета земли.

3. Да, моя мама (сестра, тетя, подруга) обожает готовить. И она уверена, что самые лучшие цвета – это цвета кофе, корицы, приправ.

4. Да, я сам коричневый и вся одежда у меня коричневая.

Оставить без внимания ответы любителей коричневого, особенно из четвертой группы, было невозможно. Плюс, в то время было популярно движение Black Lives Matter (BLM в переводе с английского — „Жизни чёрных имеют значение“).

И вот именно тогда в моду вошел коричневый цвет, вернее, в моду ввели коричневый.

И с тех пор ни одна из Недель моды не обходится без коричневых аутфитов, причем с годами их предлагается все больше и больше.

Коричневый цвет на Tallinn Fashion Week:

Не замечали? Я объясню почему: возможно, вы относитесь к тем самым НЕлюбителям коричневого. А наша психика устроена таким образом, что нам свойственно не видеть того, что нам не нравится.

Но вернемся к цвету 2025 года. Институт цвета PANTONE называет главный оттенок уже в двадцать пятый раз. Но впервые он не дает четкого объяснения своему выбору.