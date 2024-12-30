Мода и стиль
30.12.2024, 10:24

Золотая лихорадка. Как добавить блеска в свой образ на Новый год?

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Julia Volk | Pexels

Журнал JANA Luxury рекомендует добавить в свою жизнь гламура с помощью культовых духов, мерцающей палитры теней для век и золотого масла для лица!

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год.

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