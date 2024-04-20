ФОТО | В воду бассейна Kalev Spa нырнули и модели, и гости. Как прошел второй день весенней Таллиннской недели моды

Tallinn Fashion Week перебралась из комфортабельного Котла культуры в, возможно, менее комфортабельный водный центр Kalev Spa. Плавучий подиум расположился посередине бассейна, а зрители рассажены на стульях вдоль его краев. Отзывы от публики были противоречивые, но не все так плохо.

Второй день весенней недели моды ознаменовало обилие мужской одежды. Обладатель „Золотой иглы“ 2013 года и долго являвшийся главным дизайнером Baltman Айвар „Антонио“ Лятт представил на Tallinn Fashion Week свой новый проект Notably Absent Designer Aspirations, или сокращенно NADA. Вместе с дизайнером Сандрой Лукс родился показ NADA x LUKS.

Лукс в основном работает с джинсовой тканью, которую она разрезает на тонкие полоски и создает из нее изящную одежду. Превышающий 20 лет опыт работы Лятта в Baltman сразу заметен - модели одеты в брючные костюмы в прямом смысле с иголочки. А объединяет обоих дизайнеров экологичный подход к пошиву одежды.

Свою коллекцию показал еще один иглоносный дизайнер - Йо Нурм, ставшая лауреатом „Серебряной иглы“ в 2015 году. Абстрактная коллекция с замысловатым кроем идеально подошла для первого показа второго дня Tallinn Fashion Week. Такие силуэты вы вряд ли увидите в Zara или H&M - и это здорово! Президентский прием в 2025 году был бы крайне более интересным, если бы больше гостей остановили свой выбор на подобном дизайне. Вне зависимости от гендера.

Сирет Эско - мастерица вышивки. В ее коллекциях для своего бренда Siret Design всегда приятно рассматривать детали кропотливой ручной работы. Однако у дизайнера по-прежнему хромает одна важная сторона: изящно расшитая одежда выглядит уж очень заурядно, что даже вышивка иногда смотрится на ней не к месту. Зато дизайнер взяла на заметку, что неделя моды проходит в бассейне, и добавила в коллекцию расшитые купальники. Плюс за актуальность.