ФОТО | Прогулки по воде и прыжки в бассейн? Таллиннская неделя моды в Kalev Spa началась с противоречивых отзывов

Кстати, идея провести Таллиннскую неделю моды в Kalev Spa принадлежит ее художественному руководителю Алдо Ярвсоо , который в этот раз тоже показывал свою новую довольно экологичную коллекцию, большинство из которой изготовлено из остатков ткани его модного ателье. Дизайнер вдохновился матроской тельняшкой и, по всей видимости, мочалками для душа, создавая эту коллекцию.

В конце концов, провести весенне-летнюю неделю моды в бассейне - отличная идея. Тем более, что часть показов пришлись в яблочко для данной локации. Картинка визуально притягательна, атмосфера действительно особенная, а впечатления радуют новизной. Если организаторы недели моды прилежно сделают работу над ошибками, то следующее мероприятие такого рода уже сможет снискать всеобщую похвалу.

В принципе, обе стороны в чем-то правы. Смотреть модные показы, сидя в полумраке у края бассейна - довольно занимательно, хотя хотелось бы больше свободного места и простора, и чтобы сам плавучий подиум был ближе к зрителю. В помещениях вначале было действительно душно, но после первого показа проблема решилась и можно было спокойно вдохнуть полной грудью.

Обратная связь от публики противоречивая. Кто-то остался в восторге от необычной локации и ее атмосферы, хваля неделю моды за то, что наконец произошли какие-то изменения. Другие же парировали, что в помещениях водного центра было жарка, душно и мокро. Смущало и отсутствие свободного места: на улице выстроилась длинная очередь из модников, внутри местами было не протолкнуться, а пробраться к сидячему месту у края бассейна было настоящим приключением.

Место проведения, конечно, довольно атмосферное - когда еще увидишь дам в элегантных платьях, пробирающихся к своему месту по краю бассейна и балансирующих на высоких каблуках у самой кромки воды. Новая локация представляет вызов и для моделей, так как плавучий подиум не совсем устойчивый. Прогулки по воду большинство моделей совершали босиком, а более уверенные в себе девушки все же вышли на шаткий подиум на каблуках. Главное, что пока еще никто случайно не угодил в голубые воды бассейна - ни гости, ни модели. Подчеркиваю, случайно.

Рийна Пылдроос в своей яркой коллекции хотела уловить атмосферу солнечного дня на пляже, тропиков, коктейлей с манго и игре на экзотической мандолине. По ее словам, эти платья специально созданы для того, чтобы танцевать жаркими летними ночами. Из этого можно сделать вывод, что моделям не было жарко на подиуме, в отличие от некоторых гостей.

Кетлин Бахманн в своей новой коллекции обращается к элементам своих прошлых коллекций, так сказать, к своим лучшим хитам. Результат, конечно, визуально привлекательный, но все же в новом сезоне хочется видеть больше чего-то нового. С другой стороны, если что-то хорошо продается - зачем заново изобретать колесо?

Пожалуй, лишь модное шоу Mammu Couture смотрелось немного не к месту на подиуме посреди бассейна. В этом году бренд, который специализируется на помпезных вечерних платьях, отмечает 10-летие. В честь этого на подиум вслед за моделями вышли и клиентки бренда в платьях от Mammu Couture, которые когда-то приобрели. Обладательницы заветных платьев могут теперь смело сказать мужьям и бойфрендам: „Вот видишь дорогой, а ты говорил мол зачем мне платье за несколько тысяч евро? Чтобы позвали на подиум!“

В контрасте с предыдущим шоу, больше всего к месту пришлось шоу купальных костюмов ABFD Swimwear от Анастасии Балак. Модели в купальниках явно чувствовали себя в своей тарелке посреди бассейна - можно даже сказать, как рыбы в воде. Конечно же, грех было бы не воспользоваться случаем и не сигануть в купальнике с подиума прямо в воду - что и сделала в конце одна из моделей, которая занимается синхронным плаванием. Читайте интервью с дизайнером здесь.

Завершил первый день Таллиннской недели моды показ бренда нижнего белья Kriss Soonik и поставил яркую точку, когда дизайнер бренда Крисс Сооник-Кяэрманн после поклона под аплодисменты толпы бомбочкой прыгнула в воду. Оставалось ей только позавидовать - после долгого вечера у бассейна очень хотелось освежиться. Ну что ж, посмотрим, рискнет ли кто-то сделать это в заключительный день недели моды. Главное, не забыть взять с собой купальник.

Смотрите полную галерею показов первого дня Tallinn Fashion Week!