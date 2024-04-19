ФОТО | „Подбирайте купальник по фигуре!“ Дефиле прямо на воде и ткань с эффектом SPF: новая коллекция Анастасии Балак

Среди прочих на подиум, расположившийся посреди бассейна, вышли ведущий Марк-Анатолий Эйн и модель Агне Вахер. Казалось, что модели в купальниках были готовы в конце подиума не повернуть назад, а нырнуть в воду - и в конце последняя модель так и сделала. Мы поговорили с дизайнером Анастасии Балак подробнее о показе и трендах на купальники.

Неделя моды проходит в бассейне, что идеально соответствует твоей тематике. Ты знала о месте проведения, когда собиралась участвовать?

Нет, не знала. Для меня это было шикарной новостью, так как я являюсь дизайнером купальников и пляжной одежды, то эта локация для меня была подарком.

Недавно ты также показала коллекцию на Рижской неделе моды. В чем разница между ней и Таллиннской?

Разница, конечно, колоссальная. Начиная от приглашения зарубежных медиа и дизайнеров из разных стран, и заканчивая организационными моментами. Сама локация и место проведения потрясали своими масштабами. Таллиннская неделя моды - на фоне Рижской скромнее и ориентирована только на местный рынок, но мне это совсем не мешает в работе, ведь я шью по индивидуальным меркам и ко мне приходят в основном местные жители.

Твои купальные костюмы из особенной ткани , которая позволяет загорать и действует как SPF. Как это работает? Расскажи поподробнее!

Да, у меня уже как два года появилась новая ткань в виде сеточки. Она очень тоненькая и полупрозрачная, в которой можно загорать, не обгорая, и при этом небольшое количество солнечных лучей попадает на тело. Тем самым вы можете находиться на солнце, не боясь обгореть, и в то же время загорите.

На подиуме Таллиннской недели моды редко можно увидеть мужскую моду, а в твоей коллекции были и мужские плавки. Для мужчин делать одежду сложнее, чем для женщин или наоборот?

Да, в этом году я добавила пару мужских образов. И они произвели фурор на сцене! Что касается шитья, я все же портной женского пошива, но плавки для мужчин могу создавать без проблем. Это не так сложно как оказалось.