Эталон женского счастья и секрет тонкой талии. Почему обязательно нужно посетить выставку Dior в замке Фалль

130 метров шелкового тюля

Интересно, что на выставке прослеживается, как трансформировался знаменитый New Look. Первая коллекция Кристиана Диора была показана в 1947 году и имела колоссальный успех. Мода того времени напоминала военную форму, женщины и мужчины соскучились по женственности и привлекательности. Тогда и родился его New Look, „новый взгляд“ – юбки, напоминающие распустившийся цветок розы.