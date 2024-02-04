Эталон женского счастья и секрет тонкой талии. Почему обязательно нужно посетить выставку Dior в замке Фалль

„Только массовый голод может вернуть женщин к узкой талии“

- Настало ли уже время, когда женственность и элегантность начинает возвращаться в современную моду?

- Нет, к сожалению, унисекс победил. Главная позиция, которую сдали, – это обувь: женщины всего мира перешли на кроссовки. А кроссовки такие же – как для мужчин, так и для женщин. И еще кроссовки настолько расширяют женскую ступню, что очень трудно потом носить модельную обувь. Поэтому многие модели туфель Dior, представленные здесь на выставке, кажутся неносибельными из-за их узости.

Затем трикотаж – он победил всё, и в основном все люди носят сегодня трикотаж. Нам нужна одежда, которую можно загрузить в стиральную машину и после стирки сразу надеть. Наряды от Кристиана Диора требуют уникальной чистки, под большим присмотром. Ну и, конечно, аксессуары, такие как перчатки, чулки, шляпы, сумочки – все они драгоценны, и сегодня не каждая женщина может позволить себе подобное.

Кроме того, мы испортили себе линию талии в эпоху пандемии. В результате тонкая талия стала редкостью. А модели Кристиана Диора основаны на тонких талиях.

- То есть у нас никаких шансов?