Эталон женского счастья и секрет тонкой талии. Почему обязательно нужно посетить выставку Dior в замке Фалль(1)
Кристиан Диор был во главе своего дома моды всего 10 лет, и за это время создал империю модных платьев, мужских коллекций, парфюмерии, косметики и аксессуаров – сумок, шляп, чулок, поясов, набивных платков, перчаток. В рейтинге мировой моды он считается дизайнером номер два после Коко Шанель. Выставка Dior, которая до конца июня открыта в замке Фалль в Кейла-Йоа, особенна тем, что большинство представленных моделей было создано при жизни Кристиана Диора: он лично драпировал эти платья... Подробности - у журнала JANA Luxury.
130 метров шелкового тюля
Выставку в замке Фалль открыд легендарный историк моды Александр Васильев, фонду которого принадлежит одна из крупнейших в мире частных коллекций дома Christian Dior.
Интересно, что на выставке прослеживается, как трансформировался знаменитый New Look. Первая коллекция Кристиана Диора была показана в 1947 году и имела колоссальный успех. Мода того времени напоминала военную форму, женщины и мужчины соскучились по женственности и привлекательности. Тогда и родился его New Look, „новый взгляд“ – юбки, напоминающие распустившийся цветок розы.
Постепенно ставший менее пышным силуэт был продиктован введенными авиакомпаниями ограничениями на провоз багажа. Пышные платья Диора с длинными шлейфами и нижними юбками просто не помещались. Ведь для создания подъюбников использовался тюль: на самые сложные вечерние платья шло 130 метров шелкового тюля.
Женщины с опытом
Путь в высокую моду Кристиан Диор начал ассистентом известного швейцарского модельера Роберта Пиге, начинавшего еще у Поля Пуаре. Пиге показал молодому Диору метод конструирования платья, который называется наколка: берется кусок ткани и накалывается на живой женщине на булавках. Затем он стал первым ассистентом в Доме моды Люсьена Делонга, в то время президента Синдиката высокой моды. Диор работал в одном кабинете с другим ассистентом Пьером Бальмэном.
„И в Доме моды Christian Dior были очень интересные сотрудники, – подчеркивает Александр Васильев. – Он был уже не совсем молод, когда открылся – Диору было 42 года. Женщины, которые работали в его доме, были старше его. Он взял бывших закройщиц из модных домов Шанель, Пиге, Скиапарелли, лучших продавщиц из дома Баленсиага. Женщин с опытом продажи, раскроя, пошива потрясающих платьев под другими марками. Это сразу вывело уровень производства на очень красивую высоту“.
Я не ела, я пила шампанское…
Диора обожали и называли диктатором моды. Его платья носили все ведущие кинозвезды. И тайно закупала даже королева Елизавета. Его творения делали не больше чем в трех экземплярах и продавали в разные страны, хотя все равно Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида появились в одинаковых платьях на Московском кинофестивале.
И каждая деталь поистине легендарна и невероятно продумана. Например, такое нововведение Диора, как баска. „Во время войны женщины мало ели, и женщин с бедрами почти не было, а мужчины обращали внимание на таких женщин. И вот баска как бы искусственно расширяла бедро. А защипы на груди увеличивали форму груди. Это была приманка“, – рассказывает историк моды.
Или другой интересный момент – именно Диор придумал, что платье и манто могут быть выполнены из одной или подходящей ткани.
У Dior были великолепные партнеры. Шляпы создавала ставшая знаменитой на весь мир румынка Митца Брикар – настоящие произведения искусства. Обувь была от Роже Вивье.
Здесь же на выставке можно увидеть костюм одной из муз Кристиана Диора, топ-модели казахского происхождения Аллы Ильчун. Она пришла в модный дом с талией 47 сантиметров, а уволилась через 20 лет с талией 49 сантиметров. „Я очень дружил с Аллой и спрашивал, чем вы питались. Она сказала: я не ела, я пила, пила шампанское…“
„Кристиан Диор олицетворяет женское счастье, – говорит Александр Васильев. – Его стиль невероятно женственен и элегантен, особенно сегодня, в 21-м веке, когда он достаточно утрачен. И находит свое воплощение среди этих моделей, заставляющих мечтать, творить и восхищающих своими линиями, чувством цвета, формы. Сегодня Dior – один из самых великолепных коммерческих брендов мира моды. Я безумно рад представить его в Эстонии, потому что это страна вкуса, рафинированного вкуса, и вещи, которые можно увидеть на выставке, этот вкус всячески подчеркивают“.
Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год.
Зимний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр следующего номера ЗДЕСЬ.
Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.