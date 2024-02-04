Мода и стиль
04.02.2024, 13:05

Эталон женского счастья и секрет тонкой талии. Почему обязательно нужно посетить выставку Dior в замке Фалль

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Выставка открыта до 30 июня
Евгения Горски
главный редактор JANA Luxury
ФОТО: Евгения Горски

Кристиан Диор был во главе своего дома моды всего 10 лет, и за это время создал империю модных платьев, мужских коллекций, парфюмерии, косметики и аксессуаров – сумок, шляп, чулок, поясов, набивных платков, перчаток. В рейтинге мировой моды он считается дизайнером номер два после Коко Шанель. Выставка Dior, которая до конца июня открыта в замке Фалль в Кейла-Йоа, особенна тем, что большинство представленных моделей было создано при жизни Кристиана Диора: он лично драпировал эти платья... Подробности - у журнала JANA Luxury.

130 метров шелкового тюля

Выставку в замке Фалль открыд легендарный историк моды Александр Васильев, фонду которого принадлежит одна из крупнейших в мире частных коллекций дома Christian Dior.

Интересно, что на выставке прослеживается, как трансформировался знаменитый New Look. Первая коллекция Кристиана Диора была показана в 1947 году и имела колоссальный успех. Мода того времени напоминала военную форму, женщины и мужчины соскучились по женственности и привлекательности. Тогда и родился его New Look, „новый взгляд“ – юбки, напоминающие распустившийся цветок розы.

Постепенно ставший менее пышным силуэт был продиктован введенными авиакомпаниями ограничениями на провоз багажа. Пышные платья Диора с длинными шлейфами и нижними юбками просто не помещались. Ведь для создания подъюбников использовался тюль: на самые сложные вечерние платья шло 130 метров шелкового тюля.

Элегантность от Dior

В замке Фалль в Кейла-Йоа впервые в Эстонии открылась выставка костюмов легендарного французского Дома моды Christian Dior „Элегантность от Dior. 1947-1999“. Она организована в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева в Париже и в Литве, представлено 40 оригинальных творений самого Кристиана Диора и его преемников: бальные и коктейльные платья из драгоценных тканей, костюмы уникального кроя, разнообразные головные уборы, обувь, аксессуары и духи – все это стало классикой и эталоном французской утонченности и элегантности.

Подробности: schlossfall.com

Женщины с опытом

Путь в высокую моду Кристиан Диор начал ассистентом известного швейцарского модельера Роберта Пиге, начинавшего еще у Поля Пуаре. Пиге показал молодому Диору метод конструирования платья, который называется наколка: берется кусок ткани и накалывается на живой женщине на булавках. Затем он стал первым ассистентом в Доме моды Люсьена Делонга, в то время президента Синдиката высокой моды. Диор работал в одном кабинете с другим ассистентом Пьером Бальмэном.

„И в Доме моды Christian Dior были очень интересные сотрудники, – подчеркивает Александр Васильев. – Он был уже не совсем молод, когда открылся – Диору было 42 года. Женщины, которые работали в его доме, были старше его. Он взял бывших закройщиц из модных домов Шанель, Пиге, Скиапарелли, лучших продавщиц из дома Баленсиага. Женщин с опытом продажи, раскроя, пошива потрясающих платьев под другими марками. Это сразу вывело уровень производства на очень красивую высоту“.

Одно платье – одна деталь

„Кристиан Диор никогда не применял множество деталей, чтобы показать, что такое женская элегантность. Он считал, что в каждом платье должен быть только один секрет. И в этих платьях всегда есть всего одна деталь – это либо цветок, либо пояс, либо бант, либо застежка, и это всегда достаточно лаконично“, – подчеркивает Александр Васильев.

Любопытно, что в последних модных дефиле прослеживаются те же тенденции – подчеркнутая линия талии и крупные детали-акценты. Это было заметно, например, на показах последней Рижской недели моды.

Я не ела, я пила шампанское…

Диора обожали и называли диктатором моды. Его платья носили все ведущие кинозвезды. И тайно закупала даже королева Елизавета. Его творения делали не больше чем в трех экземплярах и продавали в разные страны, хотя все равно Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида появились в одинаковых платьях на Московском кинофестивале.

И каждая деталь поистине легендарна и невероятно продумана. Например, такое нововведение Диора, как баска. „Во время войны женщины мало ели, и женщин с бедрами почти не было, а мужчины обращали внимание на таких женщин. И вот баска как бы искусственно расширяла бедро. А защипы на груди увеличивали форму груди. Это была приманка“, – рассказывает историк моды.

Или другой интересный момент – именно Диор придумал, что платье и манто могут быть выполнены из одной или подходящей ткани.

У Dior были великолепные парт­неры. Шляпы создавала ставшая знаменитой на весь мир румынка Митца Брикар – настоящие произведения искусства. Обувь была от Роже Вивье.

Здесь же на выставке можно увидеть костюм одной из муз Кристиана Диора, топ-модели казахского происхождения Аллы Ильчун. Она пришла в модный дом с талией 47 сантиметров, а уволилась через 20 лет с талией 49 сантиметров. „Я очень дружил с Аллой и спрашивал, чем вы питались. Она сказала: я не ела, я пила, пила шампанское…“

„Кристиан Диор олицетворяет женское счастье, – говорит Александр Васильев. – Его стиль невероятно женственен и элегантен, особенно сегодня, в 21-м веке, когда он достаточно утрачен. И находит свое воплощение среди этих моделей, заставляющих мечтать, творить и восхищающих своими линиями, чувством цвета, формы. Сегодня Dior – один из самых великолепных коммерческих брендов мира моды. Я безумно рад представить его в Эстонии, потому что это страна вкуса, рафинированного вкуса, и вещи, которые можно увидеть на выставке, этот вкус всячески подчеркивают“.

„Только массовый голод может вернуть женщин к узкой талии“

Журнал Jana Luxury спросил Александра Васильева, насколько возможно возвращение безупречной элегантности, свойственной нарядам от Кристиана Диора.

- Настало ли уже время, когда женственность и элегантность начинает возвращаться в современную моду?

- Нет, к сожалению, унисекс победил. Главная позиция, которую сдали, – это обувь: женщины всего мира перешли на кроссовки. А кроссовки такие же – как для мужчин, так и для женщин. И еще кроссовки настолько расширяют женскую ступню, что очень трудно потом носить модельную обувь. Поэтому многие модели туфель Dior, представленные здесь на выставке, кажутся неносибельными из-за их узости.

Затем трикотаж – он победил всё, и в основном все люди носят сегодня трикотаж. Нам нужна одежда, которую можно загрузить в стиральную машину и после стирки сразу надеть. Наряды от Кристиана Диора требуют уникальной чистки, под большим присмотром. Ну и, конечно, аксессуары, такие как перчатки, чулки, шляпы, сумочки – все они драгоценны, и сегодня не каждая женщина может позволить себе подобное.

Кроме того, мы испортили себе линию талии в эпоху пандемии. В результате тонкая талия стала редкостью. А модели Кристиана Диора основаны на тонких талиях.

- То есть у нас никаких шансов?

- Я бы так не сказал. Я не хотел бы ни в коем случае развязывания новой войны, я за мир, но только массовый голод может вернуть женщин к узкой талии. Многие посетительницы выставки говорят: „Я хотела бы примерить“. Но все понимают, что никто ни в одно из этих платьев не поместится. Посмотреть – да. Носить – нет.

Черный, белый, красный

Oт ночной сорочки королевы Виктории до платья Мэрилин Монро

В Музее моды в Риге открылась выставка „Черный, белый, красный“. Более 45 нарядов из коллекции Фонда Александра Васильева и собрания Музея моды демонстрируют драматическую богатую элегантность и игру фактур черного цвета, разнообразие оттенков и способность притягивать взгляд и очаровывать красного, летнюю легкость и в то же время роскошную торжественность белого.

Эти три цвета сопровождают нас в самые важные моменты жизни. Базовые цвета, известные с доисторических времен. Как никогда актуальные и сегодня. „Каждый сезон нам предлагают новые модные сочетания цветов. Но есть три цвета, которые никогда не выходят из моды и всегда выглядят актуально: это черный, белый и красный“, – отмечает историк моды Александр Васильев.

На выставке представлены наряды в трех самых знаковых цветах моды, созданные такими великими дизайнерами, как Жанна Ланвен, Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Тьерри Мюглер, Ив Сен-Лоран, Валентино, Джанфранко Ферре, Иссей Мияке и другими. Особо ценным экспонатом выставки является коктейльное платье 1960 года, принадлежавшее актрисе и иконе стиля Мэрилин Монро. А также принадлежавшая королеве Виктории ночная рубашка конца 19-го века, украшенная королевской монограммой и валансьенским кружевом.

Подробности: fashionmuseumriga.lv

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