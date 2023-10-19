ФОТО | Второй день Таллиннской недели моды: беговые дорожки на подиуме, татуированные телеса и возвращение Оксаны Тандит

Открылся второй день показов крайне интригующе - в ожидании моделей на подиуме стояли запущенные беговые дорожки. Так начался показ Fashion Fighters, за которым стояли Карл Йоонас Аламаа и Лизетте Сийвард. Дизайнеры показали одежду, созданную для 100-километрового показа „Mania Grandiosa. Из Таллинна в Париж“, когда модели дошли от Таллинна до „Парижа“ — поселка Парийзи в Ляэне-Вирумаа.

Затем прошел показ скандального художника Тойво Фримана Пильта, который на прошлой неделе моды эпатировал публику иконой с Владимиром Зеленским и толстовкой „Fuck off Putin“. Однако в этот раз он не достиг своей эпатажной планки - кого, по сути, уже можно удивить татуированным телом? Да и коллекция больше была похоже на рекламу искусства художника. В общем, не любой талантливый человек должен обязательно заниматься всем сразу.

Далее последовали показ Brand NO.8 с интересными силуэтами и блестящей сетчатой тканью, которая стала уже своего рода фишкой бренда.

Показ Mammu Couture длился слишком долго, учитывая то, насколько были похожи вещи. Да, юбка, расшитая трехмерными розами - очень красивая, но мы это поняли с первого раза. Хотя намного интереснее другой вариант этой юбки, которая как будто бы создана из бумажных украшений, раскрывающихся „гармошкой“.

Юбки с узором-плиссе и ассиметричные платья-жилетки от Alexanderling заслуживают отдельного внимания.

Ну и завершило модный вечер триумфальное возвращение Оксаны Тандит. Представляете, дизайнер не показывала свои коллекции в рамках Таллиннской недели моды в течение 10 лет! И это было достойное возвращение, которое доказывает, что Tallinn Fashion Week все еще может привлекать к участию большие имена эстонского фешн-бизнеса.

Смотрите галерею со всех показов второго дня Tallinn Fashion Week! А посмотреть фото первого дня можно здесь.