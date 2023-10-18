ФОТО | „Золотую иглу“ на неделе моды получила Лийзи Ээсмаа! Смотрите, как прошел первый день Tallinn Fashion Week

Окрыли первый день показы Riina Põldroos и Aldo Järvsoo.

Премия „Золотая игла“ вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал.

На „Золотую иглу“ были номинированы Лийзи Ээсмаа, Каролин Куузик и Кетлин Бахманн. В итоге победу одержала Ээсмаа, представившая яркую коллекцию с авторскими принтами, а Куузик получила приз зрительских симпатий.

В этот раз в жюри помимо эстонских экспертов также входит всемирно известный голландский бренд Viktor&Rolf, и в коллекции Лийси Ээсмаа была отсылка к их знаменитому кутюрному платью с подушкой и одеялом, только Ээсмаа выполнила его из комплекта постельного белья, дизайн которого она создала для Kaubamaja.

Также вручается „Серебряная игла“ - дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу. За нее боролись Йоханна Парв, Майро Сейре и Юлия Мария Кюннап.

„Серебряную иглу“ вручили ювелиру Кюннап, творчество которой продемонстрировали артисты балета „Эстония“, а Сейро с его моделями с косичками, как у Пеппи Длинныйчулок, завоевал приз зрительских симпатий.