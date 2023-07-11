ФОТО | Самый длинный подиум в мире! В рамках модного показа модели прошли более сотни км от Таллинна до „Парижа“

В течение пяти дней, с 4 по 8 июля, модели, среди которых были Анне Ветик и Пирет Пуппарт, преодолели подиум длиною в 124 км, пройдя несколько эстонских городов, деревень и поселков.

В итоге показ завершился в поселке "Парийзи“ в Ляэне-Вирумаа (название поселка буквально переводится как „парижский“). В манеже для верховой езды проделавших долгий путь моделей приняли аплодисментами и вручили цветы, после чего последовал афтепати.

Карл Йоонас Аламаа — дизайнер с портновским образованием, изучал моду в Эстонской академии художеств и продолжил свое образование в области дизайна костюма в Королевской академии художеств в Антверпене. Является лауреатом премии Эдуарда Вийральта и номинантом на премию „Серебряная булавка 2021“. Работы Аламаа охватывают повседневность человеческого бытия, а также препарирование и оспаривание общественных конструкций, включая отношения между гендером, модой и телом. В своей работе он интересуется сложностями и ценностным пространством недавней истории Эстонии и Восточной Европы. Затрагивая как общественные, так и, в более узком смысле, модные и культурные болевые точки, его работы не лишены тонкого юмора.

Лизетт Сивард — дизайнер моды и костюмов, училась в Эстонской академии искусств и получила степень по дизайну на факультете свободных искусств Технологического университета Брно. В своей работе она интересуется общим пространством, его силовыми линиями и нормами принадлежности, повседневными моментами и телесностью. Она часто подходит к социально-критическим темам через эмпатичный абсурд и черный юмор, сочетая границы между прикладными искусствами и материальностью. Хотя Сивард по образованию модельер, она воспринимает моду как перформанс, а не как одежду.