Мода и стиль
19.10.2023, 11:15

ФОТО | Названа самая популярная одежда в мире на этот сезон

 
Miu Miu - Runway - Fall/Winter 2023-2024 Paris Fashion Week
Miu Miu - Runway - Fall/Winter 2023-2024 Paris Fashion Week
ФОТО: Rick Gold/Capital PicturesSteve Wood © Copyright | Scanpix

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире во третьем квартале 2023 года. Соответствующий материал появился на официальном сайте компании, пишет „Леди“.

По данным аналитиков, самым востребованным брендом и предметом гардероба стал серый кардиган бренда Miu Miu. Кроме того, в рейтинг также вошли аксессуары, среди которых оказались стеганая сумка COS и сумка-трансформер Puzzle tote марки Loewe.

Однако первое место заняли туфли-таби с раздвоенным носом от Maison Margiela. Среди прочего специалисты отметили солнцезащитные очки, созданные фирмой Acne Studious. Листайте карусель, чтобы увидеть полный список!

В июле был назван самый популярный в мире модный бренд. Первой в списке востребованных люксовых марок стала Loewe.

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