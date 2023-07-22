Названа самая популярная одежда в мире

Так, рейтинг наиболее востребованной одежды возглавила белая майка испанского бренда Loewe с черным логотипом марки на груди.

В то же время в список вошли джинсовые шорты американского бренда премиум-класса Agolde и бейсболка итальянской люксовой марки Loro Piana.

Кроме того, в перечне оказались аксессуары. Среди них — объемные сумки Loewe и Longchamp и очки Versace Maxi Medusa Biggie.

Ранее 19 июля эксперты платформы Lyst также назвали самый популярный бренд в мире во втором квартале 2023 года. Так, по данным аналитиков, первой в списке востребованных люксовых марок стала Loewe.

При этом вторую и третью строчку в рейтинге заняли итальянские бренды Prada и Versace. Вместе с тем на четвертом и пятом местах оказались Miu Miu и Bottega Veneta.

Французский модный дом Saint Laurent, в свою очередь, расположился на шестой позиции, уступив место итальянскому Valentino. Завершили десятку лидеров такие бренды, как Moncler, Gucci и Dior.

При этом Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Diesel и Burberry оказались на более низких позициях.