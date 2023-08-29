Терапевт дает советы: как подготовить ребенка с особенностями развития к первому учебному дню
Не всем детям достаточно к 1 сентября только нового рюкзака и пары обуви – ведь ежегодно в школу отправляются десятки детей с ограниченными возможностями передвижения или другими особенностями, и этим детям помимо обычных школьных принадлежностей нужны и другие спутники – вспомогательные средства, чтобы и у них была яркая и беззаботная школьная жизнь.
По словам терапевта Центра вспомогательных средств Invaru Хелены Лыуне, некоторым детям необходимы вспомогательные средства в школе, потому что они по состоянию здоровья не могут самостоятельно передвигаться или же им требуется помощь для преодоления больших расстояний. Также существуют вспомогательные средства для детей, которым нужна помощь для занятия правильного положения и поддержания равновесия при сидении на уроке.
„Когда такой ребенок идет в первый класс, то до начала учебного года первым шагом должно стать прохождение всего пути от дома до школы и маршрутов внутри школы“, — говорит Лыуне и добавляет, что длительность преодолеваемого расстояния, а также встречаемые им лестницы, пандусы и, например, стойка обслуживания в столовой являются важными аспектами с точки зрения благополучия ребенка, которые обязательно следует учитывать. „Многие школы и детские сады уже адаптированы для инвалидных колясок и легко доступны для ребенка с ограниченными возможностями передвижения, но всегда полезно пройти путь ребенка на практике – только так можно узнать, что на самом деле может стать самым трудным для ребенка, а, значит, и понять, как можно преодолеть это препятствие“.
Работающая в Центре вспомогательных средств Invaru Лыуне говорит, что к ним чаще всего обращаются родители, которым необходимы вспомогательные средства для транспортировки и передвижения. Также довольно распространены специальные сиденья, которые помогают ребенку чувствовать себя комфортно в классе и обеспечивают большую поддержку, чем обычный стул. „Ребенку также может понадобиться стол для занятий стоя, поскольку разные терапии нередко проводятся в образовательном учреждении вместе с физиотерапевтом“.
Поэтому терапевт советует родителям продумать потребности своего ребенка, а также стоило бы проконсультироваться и со школой. „Когда я встречаюсь с ребенком и его родителями, то я спрашиваю их, например, о том, используется ли вспомогательное средство на улице или внутри помещения, нужно ли его перевозить ежедневно и как происходит эта транспортировка. Родители не всегда знают, как сразу ответить на эти вопросы, потому что они не задумывались об этом настолько детально“. По словам Лыуне, школьный вспомогательный персонал и специалисты по поддержке обычно готовы размышлять и обсуждать эти вопросы вместе с родителями – тем более, что в течение учебного дня такому ребенку помогает учитель или опорное лицо. „Важно, чтобы работники образовательного учреждения, которые вместе с особенным ребенком оперирует его вспомогательным средством, также знали, как это делать“.
„При этом не обязательно покупать все вспомогательные средства“, — напоминает терапевт родителям и советует не слишком торопиться с покупкой вспомогательных средств, поскольку зачастую их можно предварительно арендовать. „Аренда вспомогательных средств – это удобно и доступно, и таким образом можно выяснить – действительно ли выбранное средство подходит ребенку. Ведь дети быстро растут, и их потребность во вспомогательных средствах также может быстро меняться“, — отмечает Лыуне. Она добавляет, что все прокатные вспомогательные средства проходят тщательное обслуживание перед тем, как снова отправляются к новому арендатору.
Терапевт Invaru объясняет, что родители часто не знают, что терапевты и техники сферы вспомогательных средств готовы посещать семьи на дому, в детских садах, школах или дневных центрах по всей Эстонии. „Наши терапевты берут с собой подходящие вспомогательные средства, и ребенок и семья могут опробовать их на месте. С помощью терапевта и техника размеры вспомогательных средств корректируются в соответствии с потребностями ребенка, и семьи также обучают, как правильно пользоваться этим средством“
„При получении вспомогательного устройства мы учим, как им пользоваться и как за ним ухаживать, поскольку только так можно получить максимальную пользу от этого вспомогательного средства как для ребенка, так и для его близких“, - поясняет Лыуне. Она добавляет, что вопрос о том, можно ли сразу получить нужное средство со склада прокатных вспомогательных средств или же его необходимо заказывать, можно решить как раз во время тестирования средства.
Хотя новый учебный год уже на пороге, терапевт обязательно рекомендует уделить время для подбора вспомогательных средств, ведь весь этот процесс занимает определенное время. Детские вспомогательные средства можно приобрести с государственной льготой. Но для того, чтобы получить эту льготу, необходимо, отправляясь в центр вспомогательных средств, захватить с собой справку на получение вспомогательного средства.
Иногда, по словам терапевта, родителям приходится учитывать особую процедуру рассмотрения, требующую дополнительного времени. „Эта процедура необходима, например, если вы хотите арендовать одновременно несколько одинаковых вспомогательных средств с государственной льготой или же вы желаете взять на прокат одно средство, но с большей государственной поддержкой“, - поясняет Лыуне. Хотя особая процедура может показаться сложной и трудоемкой, терапевт заверяет, что причин для беспокойства нет. „Как специалисты Департамента социального страхования, так и наши терапевты сопровождают и консультируют родителей на протяжении всего этого процесса“, – ободряет родителей Лыуне.