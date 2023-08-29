Терапевт дает советы: как подготовить ребенка с особенностями развития к первому учебному дню

По словам терапевта Центра вспомогательных средств Invaru Хелены Лыуне, некоторым детям необходимы вспомогательные средства в школе, потому что они по состоянию здоровья не могут самостоятельно передвигаться или же им требуется помощь для преодоления больших расстояний. Также существуют вспомогательные средства для детей, которым нужна помощь для занятия правильного положения и поддержания равновесия при сидении на уроке.

„Когда такой ребенок идет в первый класс, то до начала учебного года первым шагом должно стать прохождение всего пути от дома до школы и маршрутов внутри школы“, — говорит Лыуне и добавляет, что длительность преодолеваемого расстояния, а также встречаемые им лестницы, пандусы и, например, стойка обслуживания в столовой являются важными аспектами с точки зрения благополучия ребенка, которые обязательно следует учитывать. „Многие школы и детские сады уже адаптированы для инвалидных колясок и легко доступны для ребенка с ограниченными возможностями передвижения, но всегда полезно пройти путь ребенка на практике – только так можно узнать, что на самом деле может стать самым трудным для ребенка, а, значит, и понять, как можно преодолеть это препятствие“.

Работающая в Центре вспомогательных средств Invaru Лыуне говорит, что к ним чаще всего обращаются родители, которым необходимы вспомогательные средства для транспортировки и передвижения. Также довольно распространены специальные сиденья, которые помогают ребенку чувствовать себя комфортно в классе и обеспечивают большую поддержку, чем обычный стул. „Ребенку также может понадобиться стол для занятий стоя, поскольку разные терапии нередко проводятся в образовательном учреждении вместе с физиотерапевтом“.