ДО И ПОСЛЕ | Отсутствующие зубы – это в прошлом!

У вас отсутствует один зуб? Или вы хотите полностью восстановить свою улыбку?

Одна из главных целей современной стоматологии – предотвратить потерю зубов. Для сохранения зубного ряда необходимо принять все возможные меры, поскольку потеря даже одного зуба, не говоря уже о потере всех зубов, может сказаться на всем организме, внешнем виде и самочувствии человека.

У каждого пациента своя история о том, как ситуация зашла настолько далеко, что простых решений больше быть не может.

Затем наступает момент, когда пациенту нужно сделать выбор между съемными протезами или современным эстетичным мостом, закрепленным в полости рта.

Зубной имплантат – это самый надежный и современный способ замены отсутствующих зубов. Каковы его преимущества?

Если ответить просто и коротко, то

имплантат подходит для восстановления одного или нескольких зубов (мост на имплантатах),

при помощи четырех или шести имплантатов можно восстановить весь зубной ряд,

нередко зуб(ы) можно установить в рот сразу после имплантации.

При этом нужно помнить, что, как и ваши собственные зубы, имплантаты и закрепленная на них „новая улыбка“ требуют регулярного ухода. Правильный уход за полостью рта обеспечивает имплантатам прочность на долгие годы.

Все пациенты разные, у них разные проблемы и страхи. Но вот вопросы, которые пациенты задают чаще всего:

Это больно?

Процедура проводится под местной анестезией, пациент не чувствует боли. Как правило, это менее неприятно, чем удаление зуба.

Приживется ли имплантат?

Мировая статистика показывает, что 97 процентов имплантатов, установленных в первый раз, приживается.

Нужно ли ставить по одному имплантату на место каждого зуба?

Нет. Всю улыбку можно восстановить с помощью четырех или шести имплантатов, в зависимости от выбора протеза и пожеланий пациента.

До какого возраста можно ставить имплантаты?

Возраст не является препятствием для имплантации.

У меня много хронических заболеваний. Могу ли я поставить имплантат?