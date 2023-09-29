ДО И ПОСЛЕ | Отсутствующие зубы – это в прошлом!
Съемные зубные протезы считаются классическим решением для тех, кто потерял большую часть своих зубов. Этот способ восстановления зубов во всем мире на протяжении многих десятилетий был практически единственной возможностью помочь пациенту. Сегодня для всех, кто хочет избежать неудобств, связанных с полными протезами, существуют современные решения. На важные вопросы отвечает стоматолог клиники HanzaDent Регина Кунингас-Отт.
У вас отсутствует один зуб? Или вы хотите полностью восстановить свою улыбку?
Одна из главных целей современной стоматологии – предотвратить потерю зубов. Для сохранения зубного ряда необходимо принять все возможные меры, поскольку потеря даже одного зуба, не говоря уже о потере всех зубов, может сказаться на всем организме, внешнем виде и самочувствии человека.
У каждого пациента своя история о том, как ситуация зашла настолько далеко, что простых решений больше быть не может.
Затем наступает момент, когда пациенту нужно сделать выбор между съемными протезами или современным эстетичным мостом, закрепленным в полости рта.
Зубной имплантат – это самый надежный и современный способ замены отсутствующих зубов. Каковы его преимущества?
Если ответить просто и коротко, то
имплантат подходит для восстановления одного или нескольких зубов (мост на имплантатах),
при помощи четырех или шести имплантатов можно восстановить весь зубной ряд,
нередко зуб(ы) можно установить в рот сразу после имплантации.
При этом нужно помнить, что, как и ваши собственные зубы, имплантаты и закрепленная на них „новая улыбка“ требуют регулярного ухода. Правильный уход за полостью рта обеспечивает имплантатам прочность на долгие годы.
Все пациенты разные, у них разные проблемы и страхи. Но вот вопросы, которые пациенты задают чаще всего:
Это больно?
Процедура проводится под местной анестезией, пациент не чувствует боли. Как правило, это менее неприятно, чем удаление зуба.
Приживется ли имплантат?
Мировая статистика показывает, что 97 процентов имплантатов, установленных в первый раз, приживается.
Нужно ли ставить по одному имплантату на место каждого зуба?
Нет. Всю улыбку можно восстановить с помощью четырех или шести имплантатов, в зависимости от выбора протеза и пожеланий пациента.
До какого возраста можно ставить имплантаты?
Возраст не является препятствием для имплантации.
У меня много хронических заболеваний. Могу ли я поставить имплантат?
Есть некоторые заболевания, при которых установка имплантата может быть затруднена или прогноз будет хуже. Об этом стоматолог расскажет вам на первой консультации.
Такое решение подойдет вам, если отсутствует большинство или все зубы. В челюстную кость вживляются четыре или шесть имлантатов и, по возможности, на них сразу устанавливается и протез. После процедуры пациент уходит с зубами во рту, и может нормально есть и говорить. Протез, который устанавливается в ротовую полость пациента в этот день, является временным и после того, как имплантаты приживутся, должен быть заменен постоянным протезом.
Иногда этот метод очень упрощенно называют „зубы за сутки“. Нужно учитывать, что каждый пациент индивидуален, и операции всегда предшествует обследование и составление плана лечения.
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