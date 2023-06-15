ФОТО | Подражая Ирине Шейк: невестка Бекхэмов Никола Пельтц вышла в „голом“ образе

Теперь, когда топор войны со свекровью зарыт, и в семье воцарился мир и покой, молодожены снова заставили всех говорить о себе. На этот раз поводом стал откровенный образ молодой невестки Бекхэмов.

На ужин с мужем Никола надела абсолютно прозрачный комбинезон.

28-летняя начинающая актриса и ее супруг, 24-летний начинающий шеф-повар держались за руки, когда прибыли в ресторан Avra в пятницу вечером в Беверли-Хиллз. Никола была в черном прозрачном комбинезоне в паре с черными кожаными сапогами на платформе, а Бруклин был одет в темно-синий блейзер поверх серого лонгслива и в черных брюках.

В комментариях все начали обсуждать стройную фигуру молодой жены Бруклина. Действительно, выглядит девушка фантастически, и видимо, по примеру свекрови не ест ничего, кроме рыбы на пару.

Этот образ напомнил еще один провокационный наряд — платье Ирины Шейк на недавно прошедшем Каннском фестивале. Абсолютно прозрачное черное платье Gucci модель дополнила массивным чокером, черными перчатками и чулками. И прихватила с собой черный оверсайз жакет на случай прохладной погоды.

Но если для супермодели такие откровенные образы — часть работы, то что заставило выбрать такой смелый костюм Николу? Не иначе, хотела влюбить в себя мужа еще больше.

Brooklyn Beckham ja Nicola Peltz kihlusid 2020. aasta juulis ning nende pulm lükkus pandeemia tõttu kolm korda edasi. Paar abiellus eelmise aasta aprillis Floridas ja nad pidasid maha uhke pulmapeo.