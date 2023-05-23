ФОТО | Ирина Шейк поразила откровенными образами в Каннах: один без нижнего белья, другой - только в одном нижнем белье!

На премьере уже нашумевшего сериала „Кумир“ с Лили-Роуз Депп и The Weekend супермодель появилась в одном нижнем белье Gucci за 750 евро! Ну хорошо, сверху еще была абсолютно прозрачная комбинация из тюля - ее можно не считать.

Максимально откровенный образ Ирина дополнила оперными перчатками, гольфами, босоножками на каблуке, колье с массивными камнями и красной помадой. Ну и черные солнцезащитные очки — кажется, без них в таком наряде появиться на светском мероприятии было бы нереально даже для любительницы оголяться Джулии Фокс.

У пользователей Сети шок, у бренда Gucci и сериала „Кумир“ — бешеная реклама, у Ирины все без изменений: неубиваемая любовь фанатов по всему миру и звание одной из самых красивых женщин планеты.

Днем ранее на премьере фильма „Зачинщик“ Карима Айнуза супермодель появилась в кожаном кроп-топе и юбке макси с низкой посадкой от нигерийского бренда Mawalola. Фанаты Шейк шокированы: пресс прессом, но такого наряда на Ирине точно никто не ожидал увидеть.

Зато до этого Ирина Шейк восхитила публику в романтичном и очень женственном кутюрном платье принцессы от Armani на премьере картины Мартина Скорсезе „Убийцы цветочной луны“.