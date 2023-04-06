“ Если человек позитивен и с ним интересно, то морщины отходят на второй план”. Секреты зрелой красоты от дизайнера Оксаны Тандит

Оксана Тандит,

дизайнер

Поскольку моей дочери Фриде 11 лет, я считаю себя еще молодой мамой. У меня нет комплекса возраста. Да, я понимаю, что сегодня на фотографии я выгляжу не так, как когда мне было 20 лет, но меня это не смущает, и это не значит, что сегодня я себе меньше нравлюсь. Почему в 47 лет я должна выглядеть на 27 лет?

Что касается того, как меняется самоощущение. Мы не можем изменить факта, что все мы стареем. Ну не придумали пока эликсира вечной молодости. Если ты не можешь изменить обстоятельства, то стоит менять свое отношение к ним. Все зависит от внутреннего баланса.

Сейчас, чтобы себя чувствовать бодро, мне надо ходить в бассейн – я плаваю минимум три раза в неделю. Хороши классические массажи, особенно курсом, и мы любим выезжать в спа всей семьей. Очень важен сон, и я стараюсь высыпаться.

Здоровый образ жизни, вино по праздникам, спорт, секс и любимая работа – что еще нужно для полного счастья и чтобы оставаться в форме? Читать, ходить в театр, на выставки, стараться путешествовать, стремиться узнать что-то новое каждый день, встречаться с друзьями и близкими. Творить! Мир стремительно меняется! Чтобы чувствовать себя молодо, нужно стараться соответствовать этим изменениям, быть с прогрессом на одной волне. Боюсь, что только уколами красоты, подтяжками и „работой с фасадом“ проблему не решить. Важно, чтобы форма соответствовала содержанию – и наоборот! Если человек позитивен и с ним интересно, то морщины отходят на второй план.

Да и совсем без морщин тоже как-то неприлично. Меня пугает, когда я знаю, что женщине 60 лет, а я не вижу ни одной морщины на ее лице. У меня богатая мимика, и, возможно, в какой-то момент решу уже что-то подкорректировать. Пока подхожу к этому критично, я скорее за биологические методы. И в этом году наметила себе курс хорошего мануального массажа лица и, возможно, начну наконец делать йогу для лица.

Всем гармонии и счастья!

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