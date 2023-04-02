Мода и стиль
02.04.2023, 18:50

ФОТО | Шик, блеск и немного обнаженки. Таллиннская неделя моды получила яркий и фееричный финал

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ФОТО: Erlend Štaub

Весенняя Таллиннская неделя моды только началась и вот уже подошла к концу, но главное - есть, что вспомнить. Последний день модных показов был ярким, эпатажным и драйвовым. Что показали дизайнеры на заключительном дне Tallinn Fashion Week?

Мастеркласс по эпатажу преподнес скандальный художник и дизайнер Toivo Freeman Pilt. Тут было все: и нестандартные модели с пирсингом и татуировками, и голые телеса, и вызывающие картины. Художник неплохо устроился: показ одежды и выставка своих новых работ два в одном. Насколько стильной была представленная одежда - это вопрос спорный, но уж равнодушным показ точно не оставит.

Правда интересно, а не засудит ли Chupa Chups дизайнера, когда-то обвинившего Dolce & Gabbana в плагиате, за несанкционированное использование логотипа на одежде? Или же, особо верующие могут обвинить его в богохульстве - к счастью, у нас в стране за такое не сажают. Читайте больше о коллекции здесь.

Приз за самое отвратительный образ недели моды получает Donna Nordica за прекрасное платье женщины-скатерти с принтом из ромашек, клубничек и бабочек - тепло и уютно на душе, прямо как у бабушки на кухне (на втором месте ее же платье с принтом с волками для тех, кто слабее льва и тигра, но в цирке не выступает). А прекрасные ремни-резинки придают образам от Donna Nordica изысканный шарм домашнего халата. Намного органичнее смотрятся льняные платья с национальными узорами. Быть может, дизайнеру лучше развиваться именно в этом направлении?

Анастасия Балак показала на подиуме коллекцию купальников и парео на любой вкус: кому с яркими принтами, кому более спокойные, открытые и закрытые. Смотрите интервью с дизайнером!

OOMYO пишет, что их коллекция вдохновлена „Алисой в Стране чудес“ и творчеством покойной Вивьен Вествуд. Думаю, Вествуд бы не оценила такую довольно скромную и целомудренную коллекцию, зато вполне можно представить, как в этой одежде ты заснешь где-то на лужайке по деревом и приснится тебе белый кролик (который кстати был и на показе - да, живой!).

Если вы хотите, заходя в комнату, сверкать ярче всех, то вам к Gerli A. Chantelle. Сверкать вы будете в прямом смысле слова - вечерние образы расшиты сотнями или даже тысячами пайеток, бисеринок, камней и т.д. Главное, никого не ослепить перманентно. Эту одежду нужно наблюдать в движении, так как зрелище действительно завораживает.

Жакеты из жаккардовой ткани от Nora Isle завораживают своей красотой, а прекрасному платью-пиджаку из ткани с двухсторонними пайетками уже весь день делала отличную рекламу менеджер по связям Таллиннской недели моды Мейси Вольт. Несмотря на то, что бренд возможно ожидает судебное дело из-за плагиата, инициированное другим эстонским дизайнером, Nora Isle не унывает и продолжает создавать интересную и затейливо оформленную одежду.


Ivo Nikkolo, недавно открывший в Ротерманни большой и красивый магазин, доказывает, что эстонскому масс-маркету есть свое место на рынке. По-скандинавски простые и минималистичные дизайны оживляет подборка принтов - если уж выбирать цветочный принт, то как тут, а не как у Donna Nordica. Единственное, непонятно, почему черно-белый костюм, который висит в аутлете магазина в торговом центре Arsenal, подается как новая коллекция. Ошибочка вышла!

Ну и грандиозную и невыносимо яркую точку на весенней неделе моды поставила Liina Stein. Дизайнер любит работать с неоновыми и просто яркими цветами, и новая коллекция - не исключение. С такими цветами главная опасность заключается в том, что вещь может выглядеть дешево, но тут не так- плащи в живую выглядят как самый настоящий люкс. А вот платье из тюля с открытым передом можно уже и не показывать на подиуме - его вариацию в разных цветах от дизайнера мы видели уже не раз, да и вообще оно почти идентично тому самому платью коллекции Giambattista Valli x H&M, которое хотели все модницы. Другие вещи в коллекции смотрятся намного свежее.

И вот так под песню „Dancing Queen“ группы Abba подошла к концу неделя моды. Все стилисты массово говорят: не выкидывайте свои вещи зеленого цвета, который когда-то был самым трендовым. Он все еще актуален, и это подтверждают и свежие коллекции, в том числе и Liina Stein. Ну и тем более зеленый - цвет весны и новой жизни. Так давайте же оживать после зимней спячки!

Смотрите полную галерею показов второго дня Tallinn Fashion Week!

Смотрите фото гостей второго дня!

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