ФОТО | Шик, блеск и немного обнаженки. Таллиннская неделя моды получила яркий и фееричный финал

Мастеркласс по эпатажу преподнес скандальный художник и дизайнер Toivo Freeman Pilt. Тут было все: и нестандартные модели с пирсингом и татуировками, и голые телеса, и вызывающие картины. Художник неплохо устроился: показ одежды и выставка своих новых работ два в одном. Насколько стильной была представленная одежда - это вопрос спорный, но уж равнодушным показ точно не оставит.

Правда интересно, а не засудит ли Chupa Chups дизайнера, когда-то обвинившего Dolce & Gabbana в плагиате, за несанкционированное использование логотипа на одежде? Или же, особо верующие могут обвинить его в богохульстве - к счастью, у нас в стране за такое не сажают. Читайте больше о коллекции здесь.

Приз за самое отвратительный образ недели моды получает Donna Nordica за прекрасное платье женщины-скатерти с принтом из ромашек, клубничек и бабочек - тепло и уютно на душе, прямо как у бабушки на кухне (на втором месте ее же платье с принтом с волками для тех, кто слабее льва и тигра, но в цирке не выступает). А прекрасные ремни-резинки придают образам от Donna Nordica изысканный шарм домашнего халата. Намного органичнее смотрятся льняные платья с национальными узорами. Быть может, дизайнеру лучше развиваться именно в этом направлении?

Анастасия Балак показала на подиуме коллекцию купальников и парео на любой вкус: кому с яркими принтами, кому более спокойные, открытые и закрытые. Смотрите интервью с дизайнером!

OOMYO пишет, что их коллекция вдохновлена „Алисой в Стране чудес“ и творчеством покойной Вивьен Вествуд. Думаю, Вествуд бы не оценила такую довольно скромную и целомудренную коллекцию, зато вполне можно представить, как в этой одежде ты заснешь где-то на лужайке по деревом и приснится тебе белый кролик (который кстати был и на показе - да, живой!).