Карандаш или лайнер? Узнайте, какая подводка подходит вам лучше всего!
Кисточка или карандаш? Выкручивающийся или затачиваемый? Узнайте вместе с журналом JANA Luxury, какая подводка подходит вам лучше всего!
Подводка с кисточкой
Используйте ее, если хотите… сделать элегантный „кошачий глаз“ со стрелкой, выходящей за пределы внешнего уголка глаза. Но даже не пытайтесь наносить ее на нижнее веко, потому что результат будет слишком резким и искусственным. И если нанести по внутреннему краю века, держаться не будет.
Совет! Проводя линию, обоприте руку с лайнером о лицо или поддерживайте ее другой рукой за запястье, чтобы линия лайнера была точной. Обычно на кисточке довольно много краски, и неудавшуюся линию трудно удалить или переделать.
Выкручивающийся карандаш
Используйте его, если хотите… получить естественный результат как на верхнем, так и на нижнем веке. Подходит и для внутреннего века, потому что хорошо там держится. Кремовый выкручивающийся карандаш для глаз – простое решение для повседневного макияжа, например, чтобы подчеркнуть изгиб линии роста ресниц, но с его помощью нельзя сделать очень точную и тонкую стрелку.
Совет! Выворачивайте за раз лишь крошечную часть грифеля карандаша, потому что он легко ломается.
Сухая подводка
Используйте ее, если хотите… сделать мейк, как профессиональные визажисты. Эта подводка обеспечивает стойкость и при желании остается очень естественной, поскольку с ее помощью невозможно нанести слишком толстые стрелки.
Совет! Когда стрелка готова, подождите несколько секунд, прежде чем моргать, чтобы краска подсохла.
Затачиваемый карандаш
Используйте, если хотите… делая макияж, не ошибиться, или чувствуете себя при нанесении стрелки не очень уверенно. С помощью карандаша для глаз вы получите естественную линию, которую легко растушевать. Если карандаш только что заточен, грифель подберется прямо к линии роста ресниц и даже между ресницами.
Совет! Проводите тонкую линию карандашом – как черновик перед нанесением жидкой подводки.
Гелевый лайнер
Используйте, если хотите… проводить очень тонкие и точные линии. Гелевый лайнер для глаз не нужно наносить в несколько слоев, чтобы добиться интенсивности, и его можно также растушевать. Толщину и форму линии можно варьировать разными кисточками. Опытные визажисты используют этот тип лайнера также как тени для глаз.
Совет! Важным ингредиентом в этом средстве обычно является воск, который делает стрелку очень стойкой. Поэтому следует запастись средством для снятия макияжа с глаз, смыть его только водой практически невозможно.
Лайнер с войлочным аппликатором
Используйте, если хотите… всего одним движением наносить стрелки разной ширины. Толщина стрелки зависит от того, насколько сильно вы нажимаете на лайнер, проводя линию.
Совет! Обязательно закрывайте лайнер такого типа колпачком, потому что он схож со знакомыми всем с детства фломастерами, которые начинают сохнуть при контакте с воздухом.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Осенний номер журнала выйдет из печати 21 октября, его можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
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