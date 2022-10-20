Карандаш или лайнер? Узнайте, какая подводка подходит вам лучше всего!

Подводка с кисточкой

Используйте ее, если хотите… сделать элегантный „кошачий глаз“ со стрелкой, выходящей за пределы внешнего уголка глаза. Но даже не пытайтесь наносить ее на нижнее веко, потому что результат будет слишком резким и искусственным. И если нанести по внутреннему краю века, держаться не будет.

Совет! Проводя линию, обоприте руку с лайнером о лицо или поддерживайте ее другой рукой за запястье, чтобы линия лайнера была точной. Обычно на кисточке довольно много краски, и неудавшуюся линию трудно удалить или переделать.

Выкручивающийся карандаш

Используйте его, если хотите… получить естественный результат как на верхнем, так и на нижнем веке. Подходит и для внутреннего века, потому что хорошо там держится. Кремовый выкручивающийся карандаш для глаз – простое решение для повседневного макияжа, например, чтобы подчеркнуть изгиб линии роста ресниц, но с его помощью нельзя сделать очень точную и тонкую стрелку.

Совет! Выворачивайте за раз лишь крошечную часть грифеля карандаша, потому что он легко ломается.

Сухая подводка

Используйте ее, если хотите… сделать мейк, как профессиональные визажисты. Эта подводка обеспечивает стойкость и при желании остается очень естественной, поскольку с ее помощью невозможно нанести слишком толстые стрелки.

Совет! Когда стрелка готова, подождите несколько секунд, прежде чем моргать, чтобы краска подсохла.

Затачиваемый карандаш

Используйте, если хотите… делая макияж, не ошибиться, или чувствуете себя при нанесении стрелки не очень уверенно. С помощью карандаша для глаз вы получите естественную линию, которую легко рас­тушевать. Если карандаш только что заточен, грифель подберется прямо к линии роста ресниц и даже между ресницами.

Совет! Проводите тонкую линию карандашом – как черновик перед нанесением жидкой подводки.

Гелевый лайнер