Мишлен не для слабонервных, трудно ли быть звездным папой и как снова стать иконой стиля в элегантном возрасте. Закажите бесплатно осенний номер JANA Luxury!

Как рождаются шедевры высокой кухни мирового уровня в таллинском ресторане со звездой Мишлен, и как хороший повар может не только умопомрачительно вкусно накормить и создать волшебную атмосферу, но и сделать для страны в целом больше, чем, скажем, даже парламентарий – об этом в интервью с шеф-поваром на миллион Тынисом Сийгуром.

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