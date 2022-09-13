Мишлен не для слабонервных, трудно ли быть звездным папой и как снова стать иконой стиля в элегантном возрасте. Закажите бесплатно осенний номер JANA Luxury!
21 октября выходит осенний номер журнала JANA Luxury. До 11 октября читатели JANA и RusDelfi могут заказать экземпляр журнала бесплатно.
В свежем номере:
Как рождаются шедевры высокой кухни мирового уровня в таллинском ресторане со звездой Мишлен, и как хороший повар может не только умопомрачительно вкусно накормить и создать волшебную атмосферу, но и сделать для страны в целом больше, чем, скажем, даже парламентарий – об этом в интервью с шеф-поваром на миллион Тынисом Сийгуром.
Колонка легендарного ресторатора Дмитрия Демьянова: Мишлен не для слабонервных, или Почему повара – самые большие эгоисты. А также почему то, что отечественные рестораны – первыми в странах Балтии! – вошли в самый престижный Гид Мишлен, важно не только для нашей гастрономии, но и для всей Эстонии.
Трудно ли быть папой? На этот вопрос отвечают яхтcмен Денис Карпак, телеведущий Андрей Титов, фотограф Эрленд Штауб, шеф-повар Владислав Дьячук, культурист Отт Кийвикас.
Элегантно и коварно: что скрывается за гламурным образом с изящным бокалом, и как выстраивать разумные отношения с алкоголем…
Чем больше, тем шикарнее! Настоящий фурор в интерьере в последние пару лет производит богатый и игривый максимализм. Как органично интегрировать его в свой дом?
Определяясь с люкс-автомобилем, исходить стоит, пожалуй, из того, насколько комфортно устроено заднее сиденье...
Как снова стать иконой стиля в элегантном возрасте и опять понравиться себе в зеркале – советами и фишками делится дизайнер моды Диана Денисова.
Люби меня больше!.. Каким будет нынешний осенне-зимний сезон по версии крупнейшей в странах Балтии Riga Fashion Week 2022?
А также бьюти-тренд – роликовый массаж лица, яркие вкусы модных вермутов, путешествие к Клоду Моне на родину кальвадоса – в Нормандию, гороскоп и многое другое!
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Закажите себе бесплатный экземпляр по ссылке kampaaniad.ekspressmeedia.ee/janaluxury до 11 октября. Осенний номер журнала выйдет из печати 21 октября и будет доставлен в ваш почтовый ящик в течение 2 недель.
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