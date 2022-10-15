15.10.2022, 10:46
Не только лицо! Почему кожа шеи стареет раньше и как за ней правильно ухаживать(1)
+ 6 незаменимых средств для шеи
ФОТО: | Pexels
Тщательно ухаживая за лицом, шею, которая как будто бы на втором плане, зачастую оставляют почти без внимания. Между тем первые признаки старения кожи проявляются именно в области шеи, пишет журнал JANA Luxury.
Пролистывая недавно селфи в телефоне, я впервые внимательно присмотрелась к своей шее. На фото я была вполоборота, и на каждом снимке на шее были видны странные бороздки. Караул, неужели нет ни одной нормальной фотографии, где моя шея не выглядела бы, как у 80-летней?