Журнал Яна
15.10.2022, 10:46

Не только лицо! Почему кожа шеи стареет раньше и как за ней правильно ухаживать

 (1)
+ 6 незаменимых средств для шеи
Первые признаки старения кожи проявляются именно в области шеи.
Первые признаки старения кожи проявляются именно в области шеи.
ФОТО: Olha Ruskykh | Pexels

Тщательно ухаживая за лицом, шею, которая как будто бы на втором плане, зачастую оставляют почти без внимания. Между тем первые признаки старения кожи проявляются именно в области шеи, пишет журнал JANA Luxury.

Пролистывая недавно селфи в телефоне, я впервые внимательно присмотрелась к своей шее. На фото я была вполоборота, и на каждом снимке на шее были видны странные бороздки. Караул, неужели нет ни одной нормальной фотографии, где моя шея не выглядела бы, как у 80-летней?

Будучи стилистом, я давно знаю о таких морщинках при фотографировании. И вот теперь и у меня есть эти бороздки, при виде которых фотографы обреченно вздыхают: их почти невозможно удалить с фотографии или уменьшить так, чтобы результат оставался естественным. Если в других случаях старение и особенности анатомии человека можно считать нормальным явлением, то контраст между красивым ухоженным лицом и запущенной шеей оказывается тревожным. И теперь он смотрел на меня с моего селфи.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии