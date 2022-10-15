Не только лицо! Почему кожа шеи стареет раньше и как за ней правильно ухаживать

Пролистывая недавно селфи в телефоне, я впервые внимательно присмотрелась к своей шее. На фото я была вполоборота, и на каждом снимке на шее были видны странные бороздки. Караул, неужели нет ни одной нормальной фотографии, где моя шея не выглядела бы, как у 80-летней?

Будучи стилистом, я давно знаю о таких морщинках при фотографировании. И вот теперь и у меня есть эти бороздки, при виде которых фотографы обреченно вздыхают: их почти невозможно удалить с фотографии или уменьшить так, чтобы результат оставался естественным. Если в других случаях старение и особенности анатомии человека можно считать нормальным явлением, то контраст между красивым ухоженным лицом и запущенной шеей оказывается тревожным. И теперь он смотрел на меня с моего селфи.