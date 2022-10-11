Мода и стиль
11.10.2022, 09:27

Какие коллекции ждут нас на предстоящей Tallinn Fashion Week? Рассказывает дизайнер Диана Денисова

 
Неделя моды в Таллинне стартует 18 октября
Диана Денисова
дизайнер одежды
Natali Õnnis / Mammu couture / Jelena Heinsaar
Natali Õnnis / Mammu couture / Jelena Heinsaar
ФОТО: TFW | Tallinn Fashion Week

Совсем скоро, 18 октября, начнется Неделя моды Таллинна. На суд публики свои творения представят двадцать семь дизайнеров. Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление„ на RusDelfi рассказывает о коллекциях, на которые стоит обратить особое внимание.

У „Стильного заявления“ много друзей. И, конечно, есть среди них модельеры, с коллекциями которых мы знакомим гостей на наших вечерах. О трех коллекциях предстоящей Таллиннской Недели моды я хочу вам рассказать отдельно, их создатели тоже были гостями „Стильного заявления“.

В среду, 19 октября, свою коллекцию „Vibes of Dubai“ представит дебютант недели моды - Елена Хейнсаар LeSaar Atelier.

Cвою коллекцию „Vibes of Dubai“ представит дебютант недели моды - Елена Хейнсаар LeSaar Atelier

На эту коллекцию ее вдохновил Дубай и его восточная энергия. „Это знойная пустыня, бесконечная погоня за звездами и безудержная жажда роскоши. Все в этом городе дышит“, - говорит модельер, рассказывая о жизни в Дубае.

Елена так описывает женщин, которым адресована коллекция: „она вписалась в ритм Дубая, знает себе цену и идет к своей цели. Восточная женщина сексуальна, загадочна и занята. У нее есть свои планы и принципы. Никаких коротких платьев, никаких четких правил, только тонкие намеки, полувыражения и сдержанные страсти. Так же и в бизнесе“. И добавляет, что у такой успешной красавицы всегда есть время для отдыха и удовольствий, что напоминает ей о вулканах и силе любви, которые дремлют внутри нее.

В четверг, 20 октября, на подиуме Таллиннской недели моды свою коллекцию, вдохновленную огнями большого города, покажет Натали Ыннис.

Cвою коллекцию, вдохновленную огнями большого города, покажет Натали Ыннис

„Как творческий человек, я хочу сочетать красоту и комфорт, ведь по-настоящему женственная одежда не должна быть неудобной и сковывать движения. Она должна соответствовать современным потребностям и создавать наилучшие возможности для достижений целей и самовыражения“, - говорит сама Натали.

Для своей коллекции дизайнер выбрала черный, бордовый, серый, бежевый, оливково-зеленый, пудрово-розовый цвета, дополнив их яркими акцентами. Что касается материалов, то модельер отдала предпочтение высококачественному шелку, шерсти, кашемиру и металлизированным тканям, которые создают ощущение ночных огней города. Блеск материалов напоминает витринные окна центра города и кирпичную кладку цвета яичной скорлупы старого города.

А в пятницу 21 октября мы увидим великолепную коллекцию Mammu couture. Одежда этого бренда – гимн женственности и красоте. Само шоу всегда зрелищно и полно сюрпризов. Но что именно приготовила для нас Мария Таммеорг, дизайнер бренда, мы узнает только на Неделе моды.

Одежда бренда Mammu couture – гимн женственности и красоте

О том, кто может в этом году получить главные награды Таллиннской недели моды – „Золотую“ и „Серебряную иглу“, читайте ЗДЕСЬ.

Билеты на все мероприятии Недели моды Таллинна можно приобрести ЗДЕСЬ.

А вся информация о Неделе – на странице в Фейсбук.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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