Какие коллекции ждут нас на предстоящей Tallinn Fashion Week? Рассказывает дизайнер Диана Денисова
Совсем скоро, 18 октября, начнется Неделя моды Таллинна. На суд публики свои творения представят двадцать семь дизайнеров. Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление„ на RusDelfi рассказывает о коллекциях, на которые стоит обратить особое внимание.
У „Стильного заявления“ много друзей. И, конечно, есть среди них модельеры, с коллекциями которых мы знакомим гостей на наших вечерах. О трех коллекциях предстоящей Таллиннской Недели моды я хочу вам рассказать отдельно, их создатели тоже были гостями „Стильного заявления“.
В среду, 19 октября, свою коллекцию „Vibes of Dubai“ представит дебютант недели моды - Елена Хейнсаар LeSaar Atelier.
На эту коллекцию ее вдохновил Дубай и его восточная энергия. „Это знойная пустыня, бесконечная погоня за звездами и безудержная жажда роскоши. Все в этом городе дышит“, - говорит модельер, рассказывая о жизни в Дубае.
Елена так описывает женщин, которым адресована коллекция: „она вписалась в ритм Дубая, знает себе цену и идет к своей цели. Восточная женщина сексуальна, загадочна и занята. У нее есть свои планы и принципы. Никаких коротких платьев, никаких четких правил, только тонкие намеки, полувыражения и сдержанные страсти. Так же и в бизнесе“. И добавляет, что у такой успешной красавицы всегда есть время для отдыха и удовольствий, что напоминает ей о вулканах и силе любви, которые дремлют внутри нее.
В четверг, 20 октября, на подиуме Таллиннской недели моды свою коллекцию, вдохновленную огнями большого города, покажет Натали Ыннис.
„Как творческий человек, я хочу сочетать красоту и комфорт, ведь по-настоящему женственная одежда не должна быть неудобной и сковывать движения. Она должна соответствовать современным потребностям и создавать наилучшие возможности для достижений целей и самовыражения“, - говорит сама Натали.
Для своей коллекции дизайнер выбрала черный, бордовый, серый, бежевый, оливково-зеленый, пудрово-розовый цвета, дополнив их яркими акцентами. Что касается материалов, то модельер отдала предпочтение высококачественному шелку, шерсти, кашемиру и металлизированным тканям, которые создают ощущение ночных огней города. Блеск материалов напоминает витринные окна центра города и кирпичную кладку цвета яичной скорлупы старого города.
А в пятницу 21 октября мы увидим великолепную коллекцию Mammu couture. Одежда этого бренда – гимн женственности и красоте. Само шоу всегда зрелищно и полно сюрпризов. Но что именно приготовила для нас Мария Таммеорг, дизайнер бренда, мы узнает только на Неделе моды.
О том, кто может в этом году получить главные награды Таллиннской недели моды – „Золотую“ и „Серебряную иглу“, читайте ЗДЕСЬ.
Билеты на все мероприятии Недели моды Таллинна можно приобрести ЗДЕСЬ.
А вся информация о Неделе – на странице в Фейсбук.
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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