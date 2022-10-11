Какие коллекции ждут нас на предстоящей Tallinn Fashion Week? Рассказывает дизайнер Диана Денисова

У „Стильного заявления“ много друзей. И, конечно, есть среди них модельеры, с коллекциями которых мы знакомим гостей на наших вечерах. О трех коллекциях предстоящей Таллиннской Недели моды я хочу вам рассказать отдельно, их создатели тоже были гостями „Стильного заявления“.

В среду, 19 октября, свою коллекцию „Vibes of Dubai“ представит дебютант недели моды - Елена Хейнсаар LeSaar Atelier.

На эту коллекцию ее вдохновил Дубай и его восточная энергия. „Это знойная пустыня, бесконечная погоня за звездами и безудержная жажда роскоши. Все в этом городе дышит“, - говорит модельер, рассказывая о жизни в Дубае.

Елена так описывает женщин, которым адресована коллекция: „она вписалась в ритм Дубая, знает себе цену и идет к своей цели. Восточная женщина сексуальна, загадочна и занята. У нее есть свои планы и принципы. Никаких коротких платьев, никаких четких правил, только тонкие намеки, полувыражения и сдержанные страсти. Так же и в бизнесе“. И добавляет, что у такой успешной красавицы всегда есть время для отдыха и удовольствий, что напоминает ей о вулканах и силе любви, которые дремлют внутри нее.

В четверг, 20 октября, на подиуме Таллиннской недели моды свою коллекцию, вдохновленную огнями большого города, покажет Натали Ыннис.

„Как творческий человек, я хочу сочетать красоту и комфорт, ведь по-настоящему женственная одежда не должна быть неудобной и сковывать движения. Она должна соответствовать современным потребностям и создавать наилучшие возможности для достижений целей и самовыражения“, - говорит сама Натали.

Для своей коллекции дизайнер выбрала черный, бордовый, серый, бежевый, оливково-зеленый, пудрово-розовый цвета, дополнив их яркими акцентами. Что касается материалов, то модельер отдала предпочтение высококачественному шелку, шерсти, кашемиру и металлизированным тканям, которые создают ощущение ночных огней города. Блеск материалов напоминает витринные окна центра города и кирпичную кладку цвета яичной скорлупы старого города.