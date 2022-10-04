Кто в этом году может получить „Золотую“ и „Серебряную иглу“? Разбираемся в деталях предстоящей Tallinn Fashion Week

Осенняя неделя моды в Таллинне всегда особенная. Именно осенью проходит главное событие модной жизни Эстонии – вручение „Золотой иглы“.

„Золотая игла“ – это награда лучшему модельеру Эстонии. Каждый год выбирают трех лучших дизайнеров, которые в течение последних пяти лет были на высоте, и они представляют свои коллекции на гала-вечере в первый день Таллиннской недели моды.

В этом году номинантами являются Лийна Штайн, Вильве Унт и Диана Арно.

В этот же вечер „Серебряная игла“ будет вручена лучшему начинающему модельеру, и еще одну „Золотую иглу“ получит лучший дизайнер аксессуаров. Так что совсем скоро мы узнаем главные имена этого модного сезона.

Этой осенью неделя моды в Таллинне пройдет уже в 21-й раз. Модное событие становится все популярнее, привлекая новых и новых зрителей и поклонников. В этот раз, помимо номинантов на главные модные премии, свои коллекции представят 19 эстонских дизайнеров. Будет и гламур высокой моды, и экспрессивный уличный стиль, couture и pret-a-porte.

А еще будут представлены мужские коллекции и коллекции для детей.

Так что абсолютно каждый гость обязательно найдет своего фаворита.

И мне очень нравится, что действительно любой человек может увидеть эту красоту, на все показы коллекций можно купить билеты. Вся информации и ссылка на билеты на Facebook-странице Tallinn Fashion Week.

Моду Эстонии можно ругать, можно хвалить. Но для меня самое главное, что она ЕСТЬ! И нашим дизайнерам есть чем гордиться.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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