Мода и стиль
20.09.2022, 11:40

Таллиннская неделя моды возвращается 18-21 октября. Какие показы нас ждут на этот раз?

 
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Самое главное модное событие в Эстонии - Tallinn Fashion Week - пройдет в Котле Культуры 18-21 октября. Уже можно ознакомиться с программой мероприятия и приобрести билеты на показы. В рамках осенней недели моды традиционно пройдет вручение награды Kuldnõel („Золотая игла“).

Премия „Золотая игла“ вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. „Серебряная игла“ вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.

На „Золотую иглу“, вручение которой пройдет 18 октября, номинированы Liina Stein, Vilve Unt и Diana Arno. На „Серебряную иглу“ — Ennos и Hannes Rüütel. В третий раз будет выдана награда за дизайн аксессуаров, на которую номинированы Vivian Vau, Anneli Tammik и Liis Kalda. Фотографии творчества номинированных дизайнеров смотрите здесь.

Программа 21-й Таллиннской недели моды

Вторник 18.10
19.00 Kaubamaja представляет: „Золотая игла“

Среда 19.10
17.30 Perit Muuga, Donna Nordica
19.00 LeSaar Atelier by Jelena Heinsaar, Brand NO 8
20.30 Lotte Jürjendal, Kriss Soonik

Четверг 20.10
17.30 Karin Rask, I V L / Inga Vatsk-Laasner
19.00 Ivo Nikkolo, Kirill Safonov
20.30 Natali Õnnis, Alexanderling

Пятница 21.10
17.30 Minimene, Haruu
19.00 Siret Design, Mammu Couture
20.30 Ketlin Bachmann, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo

Билеты на показы недели моды можно приобрести здесь.

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