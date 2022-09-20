Таллиннская неделя моды возвращается 18-21 октября. Какие показы нас ждут на этот раз?
Самое главное модное событие в Эстонии - Tallinn Fashion Week - пройдет в Котле Культуры 18-21 октября. Уже можно ознакомиться с программой мероприятия и приобрести билеты на показы. В рамках осенней недели моды традиционно пройдет вручение награды Kuldnõel („Золотая игла“).
Премия „Золотая игла“ вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. „Серебряная игла“ вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.
На „Золотую иглу“, вручение которой пройдет 18 октября, номинированы Liina Stein, Vilve Unt и Diana Arno. На „Серебряную иглу“ — Ennos и Hannes Rüütel. В третий раз будет выдана награда за дизайн аксессуаров, на которую номинированы Vivian Vau, Anneli Tammik и Liis Kalda. Фотографии творчества номинированных дизайнеров смотрите здесь.
Программа 21-й Таллиннской недели моды
Вторник 18.10
19.00 Kaubamaja представляет: „Золотая игла“
Среда 19.10
17.30 Perit Muuga, Donna Nordica
19.00 LeSaar Atelier by Jelena Heinsaar, Brand NO 8
20.30 Lotte Jürjendal, Kriss Soonik
Четверг 20.10
17.30 Karin Rask, I V L / Inga Vatsk-Laasner
19.00 Ivo Nikkolo, Kirill Safonov
20.30 Natali Õnnis, Alexanderling
Пятница 21.10
17.30 Minimene, Haruu
19.00 Siret Design, Mammu Couture
20.30 Ketlin Bachmann, Riina Põldroos, Aldo Järvsoo