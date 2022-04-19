19.04.2022, 14:50
ФОТО | Диана Арно номинирована на престижную награду “Золотая игла”
Foto: Ilmar Saabas
Во время осенне Таллиннской недели моды, которая пройдет 18-21 октября в Котле Культуры, будут вновь вручены традиционные награды “Золотая игла” и “Серебряная игла”. В этом году среди номинированных дизайнеров есть Диана Арно и Racer Worldwide, который когда-то открыли школьники из Таллинна.
На “Золотую иглу” номинированы Liina Stein, Vilve Unt и Diana Arno.
Liina Stein:
Vilve Unt:
Diana Arno:
На “Серебряную иглу“ — Ennos, Hannes Rüütel и Racer Worldwide.
Ennos:
Hannes Rüütel:
Racer Worldwide:
В третий раз будет выдана награда за дизайн аксессуаров, на которую номинированы Vivian Vau, Anneli Tammik и Liis Kalda.
Vivian Vau:
Anneli Tammik:
Liis Kalda:
Премия “Золотая игла” вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. “Серебряная игла” вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.