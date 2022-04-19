ФОТО | Диана Арно номинирована на престижную награду “Золотая игла”

Во время осенне Таллиннской недели моды, которая пройдет 18-21 октября в Котле Культуры, будут вновь вручены традиционные награды “Золотая игла” и “Серебряная игла”. В этом году среди номинированных дизайнеров есть Диана Арно и Racer Worldwide, который когда-то открыли школьники из Таллинна.