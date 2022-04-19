Мода и стиль
19.04.2022, 14:50

ФОТО | Диана Арно номинирована на престижную награду “Золотая игла”

 
Foto: Ilmar Saabas

Во время осенне Таллиннской недели моды, которая пройдет 18-21 октября в Котле Культуры, будут вновь вручены традиционные награды “Золотая игла” и “Серебряная игла”. В этом году среди номинированных дизайнеров есть Диана Арно и Racer Worldwide, который когда-то открыли школьники из Таллинна.

На “Золотую иглу” номинированы Liina Stein, Vilve Unt и Diana Arno.

Liina Stein:

Vilve Unt:

Diana Arno:


На “Серебряную иглу“ — Ennos, Hannes Rüütel и Racer Worldwide.

Ennos:


Hannes Rüütel:

Racer Worldwide:


В третий раз будет выдана награда за дизайн аксессуаров, на которую номинированы Vivian Vau, Anneli Tammik и Liis Kalda.

Vivian Vau:


Anneli Tammik:

Liis Kalda:

Премия “Золотая игла” вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. “Серебряная игла” вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.

RusDelfi
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