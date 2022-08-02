„Вы что, Зорро?“ Девушка с татуировкой в виде буквы „Z“ о том, что с ней стало после 24 февраля

Вскоре после начала войны, в СМИ начали появляться сообщения о российских машинах на фронте с символом Z. Тогда 21-летняя Лола с ужасом осознала, что набитую два года назад татуировку больше нельзя показывать людям, ведь теперь она обрела поистине ужасное значение. „Я тогда подумала: „О-оу, и что теперь?“ - рассказывает девушка. Сначала, зимой-весной, татуировку не было видно, а потом наступило лето, и она поняла, что не может купаться. „Один раз только сходила на карьер, все время пыталась держать ногу в песке, чтобы тату никто не увидел“, - рассказывает она. Как появилась татуировка? “В Детском центре душевного здоровья (Laste vaimse tervisekeskus) есть отделение под буквой Z - там лечат пищевые расстройства, - объясняет Лола. - Я там познакомилась с девочкой, с которой мы стали подругами и до сих пор общаемся. Два года назад мы решили набить татуировки в честь нашей дружбы у общей подруги“.

Когда стало понятно, какое ужасное значение приобрел бывший символ дружбы, подруги начали пробовать рисовать эскизы, чтобы перекрыть татуировку другим рисунком. „Но с буквой Z, как оказалось, сложно что-то изобрести. К тому же, мы хотели, чтобы новая татуировка все равно символизировала нашу дружбу“, - объясняет Лола. Она говорит, что подруга тоже хочет закрыть эту татуировку, но пока не может, так как ей нет 18-ти. „В итоге мы с ней так ничего и не придумали“, - признается она.



Тогда девушка решила обратиться к тату-мастерице, которая приехала из Украины. „На тот момент я уже была подписана на нее и подумала, что раз я наполовину украинка, почему бы не набить у неё, - рассказывает Лола. - Мне понравились ее работы. К тому же я хотела набить украинский узор и знала, что 50% прибыли пойдет на помощь Украине, поэтому у меня не было сомнений, к кому идти. Я бы не пошла к кому-то из эстонцев делать украинскую татуировку. Кто ты такой, чтобы мне это набить? Подруга же в свою очередь решила, что набьет традиционный узор своей этнической группы - она наполовину сету“.



Проблем с взаимопониманием с тату-мастерицей у Лолы не возникло. “Сначала я ей написала и сразу прислала фотку своей „зешки“. Объяснила, что по понятным обстоятельствам хочу изменить эту татуировку", - говорит девушка.