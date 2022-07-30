30.07.2022, 09:20
„Как-то раз ко мне обратилась девушка с татуировкой в виде буквы Z". Тату-мастерица из Запорожья — о жизни в Эстонии и патриотизме
ФОТО: | Ekspress Meedia
Как и для многих других украинцев, 24 февраля жизнь Вероники из Запорожья полностью изменилась. Она приняла решение уехать из своей страны, чтобы продолжить работать тату-мастерицей и перечислять часть заработанных денег Вооруженным силам Украины. RusDelfi поговорил c Вероникой о популярности патриотических татуировок, разнице между Таллинном и Украиной, а также о том, почему язык - это очень важно в вопросе культуры.
Веронике 21 год. Она сразу оговаривается, что предпочитает, чтобы ее называли „тату-мастерицей“, а не тату-мастером. В Таллинне она оказалась по той же причине, что и тысячи других украинцев.