„Как-то раз ко мне обратилась девушка с татуировкой в виде буквы Z". Тату-мастерица из Запорожья — о жизни в Эстонии и патриотизме

Веронике 21 год. Она сразу оговаривается, что предпочитает, чтобы ее называли „тату-мастерицей“, а не тату-мастером. В Таллинне она оказалась по той же причине, что и тысячи других украинцев.

Заниматься татуировками Ника начала год назад. К этому виду деятельности она пришла не сразу: „Сначала я училась на программировании, мне это не понравилось. Затем последовали выгорание, депрессия, я пошла работать в кофейню, но это было совершенно не мое“, — рассказывает девушка. „С детства я занималась творчеством. Монотонный, скучный труд — это не про меня. В какой-то момент мне просто пришла идея, почему бы не заняться татуировками“.