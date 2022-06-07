Кая Каллас выставила одежду на продажу: в списке есть и "особое" платье(8)
Давать вещам вторую жизнь сейчас модно! У премьер-министра Каи Каллас теперь есть свой "бокс" в магазине "RiiSaikel" на улице Татари, куда она отнесла на продажу несколько десятков платьев и нарядов, который подойдут обладательницам размера XS/S или 34/36. Среди них есть и "особое" платье, в котором Кая принимала присягу в качестве члена Рийгикогу в 2011 году.
Год назад премьер-министр Каллас призналась в интервью радио Star FM, что она не большой любитель шопинга. В ее гардеробе есть вещи, которые она последний раз надевала в старших классах школы, а также она носит старую одежду своей матери. "У меня в гардеробе до сих пор есть одежда, которую я носила в средней школе, и я ее надеваю до сих пор. На самом деле, у меня еще есть костюмы моей матери 1973 года, у которых я поменяла подкладку и тоже иногда ношу", - призналась премьер-министр. Она любит знакомиться с эстонскими дизайнерами и с удовольствием их поддерживает. Любимые дизайнеры Каллас - Лилли Яхило, Оксана Тандит и Тийна Талумеэс, известные своим женственным и элегантным стилем.