Кая Каллас выставила одежду на продажу: в списке есть и "особое" платье

Год назад премьер-министр Каллас призналась в интервью радио Star FM, что она не большой любитель шопинга. В ее гардеробе есть вещи, которые она последний раз надевала в старших классах школы, а также она носит старую одежду своей матери. "У меня в гардеробе до сих пор есть одежда, которую я носила в средней школе, и я ее надеваю до сих пор. На самом деле, у меня еще есть костюмы моей матери 1973 года, у которых я поменяла подкладку и тоже иногда ношу", - призналась премьер-министр. Она любит знакомиться с эстонскими дизайнерами и с удовольствием их поддерживает. Любимые дизайнеры Каллас - Лилли Яхило, Оксана Тандит и Тийна Талумеэс, известные своим женственным и элегантным стилем.