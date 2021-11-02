Мода и стиль
02.11.2021, 10:11

ФОТО | Кая Каллас появилась на климатическом саммите в Глазго в эффектном желтом платье, которое похвалила даже Кейт Миддлтон

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Кейлит Аэдма
Anne & Stiil
PHIL NOBLE / POOL / AFP / Scanpix
“Некоторые глубокие разговоры начинаются с комплимента. Начавшись с похвалы красивому платью, беседа быстро перешла к жизненно важным темам”, — написала премьер-министр Кая Каллас на своей странице в Facebook. Ее нежно-желтое платье действительно выгодно выделялось на климатическом саммите в Глазго, пишет журнал Anne & Stiil.

Кстати, в подобном платье желтого цвета появлялась на публике и сама герцогиня Кембриджская.

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