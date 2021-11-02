02.11.2021, 10:11
ФОТО | Кая Каллас появилась на климатическом саммите в Глазго в эффектном желтом платье, которое похвалила даже Кейт Миддлтон(215)
PHIL NOBLE / POOL / AFP / Scanpix
“Некоторые глубокие разговоры начинаются с комплимента. Начавшись с похвалы красивому платью, беседа быстро перешла к жизненно важным темам”, — написала премьер-министр Кая Каллас на своей странице в Facebook. Ее нежно-желтое платье действительно выгодно выделялось на климатическом саммите в Глазго, пишет журнал Anne & Stiil.