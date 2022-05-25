В Британии изобрели детскую обувь, которая “растет” вместе с ребенком

Основатель бренда эко-обуви Pip&Henry Джеру Дудмал придумала детскую обувь, размер которой при необходимости может быть расширен. В первую очередь, изобретение предназначено для снижения количества отходов на обувном рынке.

Многодетная мать придумала “растущие” ботинки после рождения дочери.

“С одной стороны, я показывала ей нашу планету и пыталась вдохновить ее природой, но, с другой стороны, она перерастала одежду и обувь быстрее, чем я могла эффективно перерабатывать их”, –– рассказала изданию Дудмал.

Сейчас предприниматель ожидает грант от фонда устойчивого развития в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Когда организация выделит женщине необходимую сумму, расширяющиеся кроссовки могут появиться в магазинах.

Обычная пара обуви Pip&Henry стоит 60 фунтов стерлингов (примерно 70 евро). Дудмал полагает, что ботинки с расширениями будет стоить на 20 фунтов (23,5 евро) дороже.