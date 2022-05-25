В Британии изобрели детскую обувь, которая “растет” вместе с ребенком
В Великобритании изобрели детскую обувь, которая может увеличиваться до трех размеров. Об этом сообщает издание The Guardian.
Основатель бренда эко-обуви Pip&Henry Джеру Дудмал придумала детскую обувь, размер которой при необходимости может быть расширен. В первую очередь, изобретение предназначено для снижения количества отходов на обувном рынке.
Многодетная мать придумала “растущие” ботинки после рождения дочери.
“С одной стороны, я показывала ей нашу планету и пыталась вдохновить ее природой, но, с другой стороны, она перерастала одежду и обувь быстрее, чем я могла эффективно перерабатывать их”, –– рассказала изданию Дудмал.
Сейчас предприниматель ожидает грант от фонда устойчивого развития в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Когда организация выделит женщине необходимую сумму, расширяющиеся кроссовки могут появиться в магазинах.
Обычная пара обуви Pip&Henry стоит 60 фунтов стерлингов (примерно 70 евро). Дудмал полагает, что ботинки с расширениями будет стоить на 20 фунтов (23,5 евро) дороже.