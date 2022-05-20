Эстонский производитель одежды Hansmark открыл представительский магазин в Tartu Kaubamaja
На 2 этаже Tartu Kaubamaja открылся представительский магазин отечественного бренда одежды Hansmark. Модный бренд с достойной историей отличается тем, что все коллекции созданы и сшиты в Эстонии.
Компания Hansmark, в первые годы предлагавшая только женскую верхнюю одежду, со временем расширила производство и теперь может похвастаться широким ассортиментом повседневной одежды для северных женщин. “Коллекции по-прежнему включают верхнюю одежду, а также платья, брюки, юбки, топы и блузки. Мы уделяем большое внимание правильному крою и учитываем различия в фигурах людей. В нашем ассортименте что-то интересное для себя найдут женщины, которые ценят классику, а также те, кто предпочитает нечто более романтичное”, — сказал руководитель предприятия Майт Саартс.
По данным компании, типичный клиент Hansmark — женщина, которая ценит практичность и комфорт, любит универсальный с точки зрения сезонности дизайн и хорошо сидящие модели. “Довольно часто мы видим свои продукты на телеэкранах и на самых разных — более и менее известных — людях из всех регионов Эстонии. Этому можно только радоваться”, — добавил Саартс, отметив, что эстонские женщины высоко ценят отечественный дизайн.
По словам Саартса, покрои одежды Hansmark немного свободнее, чем обычно, а вневременный дизайн позволяет носить вещи в течение нескольких сезонов: “В наших коллекциях много одежды для разных сезонов, которую можно с успехом комбинировать. В то же время каждый сезон мы стараемся предложить гурманам моды что-то особенное. Мы экспериментируем с кроем и с более смелыми цветами”. Богатая цветовая палитра — одна из причин, почему многие женщины приходят именно в магазины Hansmark.
Создает одежду Hansmark дизайнер Хийе Хаавель, которая интересовался модой еще в основной школе. “Меня не устраивало то, что предлагалось в магазине, и я рано начала шить себе одежду сама, — вспоминает она. — Майт Саартс пригласил меня в Hansmark в 1997 году, и я решила воспользоваться этой возможностью. Думала, что приду в компанию ненадолго, но время идет и я все еще здесь”. По словам Хаавель, постоянное развитие компании ставит интересные задачи, и поэтому работа не превращается в рутину.
Помимо сезонных мини-коллекций ежегодно создаются две большие основные коллекции. Материалы для коллекций поступают со всего мира. Ткани выбирают на выставках в Париже и Финляндии, но агенты по тканям предлагают свои коллекции круглый год, поэтому бренд всегда в курсе новинок.
Саартс подчеркнул, что всю одежду Hansmark создают и шьют в Эстонии, что сегодня достаточно уникальное явление: “Небольшие партии мы шьем на месте в Hansmark. Кроме того, наши коллекции шьет множество надежных многолетних партнеров по всей Эстонии”.
Компания Hansmark была основана в 1989 году, а представительский магазин, открытый в тартуском Kaubamaja — уже седьмой по счету. Помимо нового магазина, Hansmark располагает четырьмя магазинами в Таллинне, одним в Пярну и еще одним в Тарту. Дистрибьюторы предлагают продукцию Hansmark по всей Эстонии, коллекции бренда также доступны в Финляндии, Латвии и Литве.
Торговый центр Tartu Kaubamaja открылся в сердце города Тарту в 2005 году. Центр предлагает около 16 000 м2 арендных торговых площадей, в общей сложности в нем представлены 53 предприятия торговли и обслуживания. Центр располагает внутренней парковкой на 236 мест и парковкой для велосипедов на 70 мест. Центр обеспечивает постоянной работой около 450 человек. Tartu Kaubamaja является одним из предприятий концерна Tallinna Kaubamaja Grupp AS.