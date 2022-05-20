Эстонский производитель одежды Hansmark открыл представительский магазин в Tartu Kaubamaja

Компания Hansmark, в первые годы предлагавшая только женскую верхнюю одежду, со временем расширила производство и теперь может похвастаться широким ассортиментом повседневной одежды для северных женщин. “Коллекции по-прежнему включают верхнюю одежду, а также платья, брюки, юбки, топы и блузки. Мы уделяем большое внимание правильному крою и учитываем различия в фигурах людей. В нашем ассортименте что-то интересное для себя найдут женщины, которые ценят классику, а также те, кто предпочитает нечто более романтичное”, — сказал руководитель предприятия Майт Саартс.

По данным компании, типичный клиент Hansmark — женщина, которая ценит практичность и комфорт, любит универсальный с точки зрения сезонности дизайн и хорошо сидящие модели. “Довольно часто мы видим свои продукты на телеэкранах и на самых разных — более и менее известных — людях из всех регионов Эстонии. Этому можно только радоваться”, — добавил Саартс, отметив, что эстонские женщины высоко ценят отечественный дизайн.

По словам Саартса, покрои одежды Hansmark немного свободнее, чем обычно, а вневременный дизайн позволяет носить вещи в течение нескольких сезонов: “В наших коллекциях много одежды для разных сезонов, которую можно с успехом комбинировать. В то же время каждый сезон мы стараемся предложить гурманам моды что-то особенное. Мы экспериментируем с кроем и с более смелыми цветами”. Богатая цветовая палитра — одна из причин, почему многие женщины приходят именно в магазины Hansmark.

Создает одежду Hansmark дизайнер Хийе Хаавель, которая интересовался модой еще в основной школе. “Меня не устраивало то, что предлагалось в магазине, и я рано начала шить себе одежду сама, — вспоминает она. — Майт Саартс пригласил меня в Hansmark в 1997 году, и я решила воспользоваться этой возможностью. Думала, что приду в компанию ненадолго, но время идет и я все еще здесь”. По словам Хаавель, постоянное развитие компании ставит интересные задачи, и поэтому работа не превращается в рутину.