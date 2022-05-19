19.05.2022, 18:31
РЕЦЕПТ | Как приготовить вкуснейшие сырники самым быстрым способом
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Сырники один из самых вкусных завтраков, который еще не успел всем надоесть. Помимо вкуса и пользы, одно из главных преимуществ такого блюда в том, что его можно приготовить заранее в большом количестве и убрать на хранение в морозилку. Потом можно только доставать и разогревать, — радуется “Рамблер”.
Для приготовления нежных сырников вам понадобятся:
- 1 пачка творога в брикете
- яйцо
- щепотка соли
- 1 ч. ложка сахара или 1 пакетик сахарозаменителя
- 1,5 ст. ложки муки
- ванилин на кончике ножа.
Процесс приготовления:
- Смешайте все ингредиенты.
- Разогрейте на сковороде немного сливочного или растительного масла.
- Руками, смоченными в холодной воде, сформируйте сырники и выложите их на сковороду.
- Накройте сырники крышкой и обжаривайте на медленном огне с каждой стороны до готовности.
- Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой или добавить джем или мед. Также сырники отлично сочетаются со свежими фруктами и сметаной.
Приятного аппетита!