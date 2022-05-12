Рваные кеды как у бездомного. Balenciaga выпустила "поношенную" обувь за 1850 долларов

Кроссовки с эффектом “поношенности” выглядят так, будто им пришлось многое повидать: верх изделия “украшают” прорези на выцветшей ткани, а подошва, на которой красуется логотип компании, кажется грязной и протертой.

На сайте магазина показана менее “рваная” версия обуви. В описании товара указано, что резина и хлопок, из которых сделаны кеды “полностью разрушены”.

При этом обычные кроссовки, не истерзанные дизайнерами Balenciaga, стоят в три раза дешевле — за пару обуви в трех цветах производитель просит 625 долларов.

Многие пользователи Сети начали троллить Balenciaga за “грязную” обувь, в шутку гадая о причинах такого креативного решения: “Загорелась какая-то из фабрик Balenciaga, и ребята просто не хотели сдаваться”.

Пользователи Сети шутками встретили новую модель кед от бренда Balenciaga с эффектом “поношенности”. Увидев коллекцию грязной и рваной обуви за 1850 долларов (128 тысяч рублей), модники решили, что теперь им тоже можно подзаработать на своих стареньких кроссовках. Не обошлось и без шуток: “загорелась какая-то из фабрик Balenciaga, и ребята просто не хотели сдаваться”.

Модный бренд Balenciaga представил новую коллекцию кед Paris — классические модели с плоской резиновой подошвой и сто лимитированных пар специально состаренной обуви за 1850 долларов (около 128 тысяч рублей). Кроссовки с эффектом “поношенности” действительно выглядят так, будто им пришлось многое повидать: верх изделия “украшают” прорези на выцветшей ткани, а подошва, на которой красуется логотип компании, кажется грязной и протёртой.

Во главе с креативным директором, грузинским дизайнером Демной Гвасалией, бренд Balenciaga неоднократно подвергался критике из-за противоречивых коллекций за высокую стоимость. Так, например, какое-то время назад дом моды выпустил спортивные штаны, совмещенные с мужским нижнем бельем за 1,2 тысячи долларов, которые создают эффект “рэперской” одежды 80-х годов.