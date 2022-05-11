Мода и стиль
11.05.2022, 17:02

ФОТО | Stockmann вместе с Каролин Куузик и Женей Фокиным открыли летний сезон и угостили гостей напитками с еловыми шишками

 
Stockmanni suvehooaeg 2022
Stockmanni suvehooaeg 2022
Foto: Kristiin Kõosalu

10 мая в галерее на пятом этаже торгового центра Stockmann состоялось торжественное открытие летнего сезона! Стилисты Каролин Куузик и Женя Фокин показали модные образы с новыми коллекциями, которые продаются в Stockmann, а гостям предложили вернуться ближе к природе. А вы когда-нибудь пробовали просекко с еловыми шишками и цветами смородины?

Смотрите, какие образы собрали стилисты на наступающий летний сезон! А вы бы осмелились так одеться?

P.S. Игристое с еловыми шишками на удивление оказалось очень вкусным сочетанием. Рискните и попробуйте!

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