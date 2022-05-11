ФОТО | Stockmann вместе с Каролин Куузик и Женей Фокиным открыли летний сезон и угостили гостей напитками с еловыми шишками

10 мая в галерее на пятом этаже торгового центра Stockmann состоялось торжественное открытие летнего сезона! Стилисты Каролин Куузик и Женя Фокин показали модные образы с новыми коллекциями, которые продаются в Stockmann, а гостям предложили вернуться ближе к природе. А вы когда-нибудь пробовали просекко с еловыми шишками и цветами смородины?