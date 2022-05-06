06.05.2022, 13:59
Зеленский надел футболку с государственной символикой Украины и отсылкой к Звездным войнам
ФОТО: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix via ZUMA Press Wire/ Scanpix
На любопытный дизайн футболки Зеленского обратили внимание пользователи Facebook.
Пользователи тут же нашли место, где президент купил необычную футболку. Оказалось, что приобрести такую можно в интернет-магазине "Мiлiтарист" за 740 гривен.
Напомним, что по данным Медузы до начала российского войны в Украине рейтинг президента страны Владимира Зеленского не был велик: с 2021 года он начал падать и к началу войны составлял всего 24,6%. Однако после нападения России Зеленский стал народным героем — теперь его поддерживают 9 из 10 жителей Украины.