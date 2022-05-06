Зеленский надел футболку с государственной символикой Украины и отсылкой к Звездным войнам

Напомним, что по данным Медузы до начала российского войны в Украине рейтинг президента страны Владимира Зеленского не был велик: с 2021 года он начал падать и к началу войны составлял всего 24,6%. Однако после нападения России Зеленский стал народным героем — теперь его поддерживают 9 из 10 жителей Украины.