ВИДЕО | Эксперты раскритиковали Ким Кардашьян, надевшую платье Мерилин Монро: ткань и швы теперь растянуты

Наряд Ким Кардашьян на Met Gala вызвал ажиотаж среди экспертов истории и моды. Интернет-звезда надела культовое вечернее платье Мэрилин Монро. В 1962 году Монро в этом платье пела президенту Джону Ф. Кеннеди в честь его дня рождения.

Выбор платья Кардашьян подвергся критике со стороны экспертов — они посчитали такое поступок безответственным и ненужным. “Она могла надеть копию. Такая знаковая часть американской истории не должен подвергаться риску только ради внешнего вида”, — выразила свое отношение к произошедшему профессор Джастин Де Янг в интервью изданию People.

В одном из ранее данных интервью Кардашьян рассказала, что ей пришлось сбросить более семи килограммов, чтобы влезть в это платье. Коллекционер Скотт Фортнер, который подробно изучал жизнь Монро, также считает выбор Кардашьян весьма прискорбным. “Хотя я могу понять, почему она захотела надеть такое культовое платье, нельзя игнорировать тот факт, что никто, кроме самой Мэрилин Монро, никогда раньше его не надевал”, — объясняет Фортнер.

“Платье было сшито на заказ для Мэрилин Монро, и это не какая-то вещь из магазина”, — говорит эксперт, — “оно было создано отмеченным наградами дизайнером Жаном Луисом, который разработал костюмы для двух последних фильмов Мэрилин”. Когда Мэрилин узнала, что ей предстоит появиться на торжественном вечере в честь дня рождения президента, она связалась с Луисом и сказала ему: “Я хочу, чтобы вы создали действительно культовое, великолепное платье, которое могла бы надеть только Мэрилин Монро”.

“Платье на Монро сидело идеально. Никто другой бы не подошел настолько точно”, — говорит Фортнер, — “Размеры Ким Кардашьян отличаются от размеров Мэрилин — поэтому логично предположить, что ткань и швы теперь растянуты”.