Едим вкусно: как приготовить сочные и ароматные шампиньоны на мангале
Шампиньоны, приготовленные на мангале, — это очень вкусное блюдо, которое внесет разнообразие в меню пикника или заменит шашлык тем, кто не ест мясо. Какие грибы покупать и как их мариновать? Что лучше использовать — шампуры или решетку? Как приготовить шампиньоны в углях или в фольге? Об этом пишет Woman Delfi. lv.
Польза очевидна
Шампиньоны — низкокалорийный продукт: в 100 граммах грибов содержится всего лишь 27 ккал, так что за фигуру можно не опасаться.
Шампиньоны отличаются высоким содержанием витамина B2 (около 25% от суточной нормы в 100 граммах), витамина H (32% от суточной нормы в 100 граммах), это источник калия и фосфора. А еще они содержат кобальт (150% от суточной нормы в 100 граммах): этот химический элемент встречается в продуктах довольно редко, однако в небольших дозах он необходим для поддержания здоровья.
Какие грибы выбирать
Главное правило: шампиньоны, которые вы собираетесь жарить на мангале, должны быть одинакового размера, — так они приготовятся одновременно. Имейте в виду, что слишком маленькие шампиньоны сложно нанизать на шампуры, а из решетки они будут выскальзывать. Во время жарки грибы теряют влагу и уменьшаются в объеме, так что выбирайте шампиньоны среднего размера или же крупные.
Будьте внимательны, когда покупаете грибы в упаковке. Часто производители наполняют лотки мелкими шампиньонами, а сверху выкладывают несколько красивых и крупных. Такой набор не годится для приготовления на мангале. Если есть возможность, берите грибы на развес.
Существует много видов шампиньонов. Чтобы избежать отравления, лучше покупать грибы в супермаркетах, а не на рынках. Для приготовления на мангале отлично подойдут шампиньоны с плотными белыми шляпками (шампиньоны двуспоровые). Если на шляпках грибов заметны темные пятна или шампиньоны влажные, с неприятным запахом, то продукт, вероятно, испорчен.
Подготовка — это важно
Любые грибы, в том числе шампиньоны, перед приготовлением нужно тщательно промыть. Чтобы их легче было очистить от грязи, замочите в воде на 10–15 минут. Затем с помощью мягкой щеточки промойте грибы под проточной водой. Если все равно осталась грязь, подчистите грибы ножом.
Перед приготовлением на мангале шампиньоны не нужно предварительно отваривать, просто приготовьте их одним из следующих способов:
В оливковом масле и с солью
Сочные шампиньоны с золотистой корочкой можно приготовить без сложных маринадов. Вот простой рецепт для тех, кто не любит тратить много времени на готовку.
- Поместите чистые шампиньоны в большую миску так, чтобы грибы было удобно перемешивать.
- Добавьте рафинированное растительное масло — например, подсолнечное или оливковое — и мелкую соль.
- Перемешайте грибы так, чтобы они равномерно покрылись маслом и солью.
- По желанию добавьте специи — например, паприку.
- Шампиньоны можно нанизать на шампуры (попробуйте чередовать их с овощами — цукини, перцами, помидорами) или готовить на решетке. Переворачивайте грибы каждые две — три минуты, чтобы они пропекались равномерно.
- Как долго нужно готовить грибы на мангале? Обычно на это уходит около 10 минут, но все зависит от температуры углей и размера грибов, поэтому, прежде чем снять блюдо с мангала, разрежьте и попробуйте один шампиньон.
С маринадом из сметаны и горчицы
Ингредиенты
Шампиньоны — 600 г
Сметана — 3 ст. л.
Горчица — 2 ч. л.
Перец (черный, молотый) — по вкусу
Петрушка (свежая) — 10 г
Соль — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Шампионьоны тщательно вымойте и положите в миску.
- Добавьте к грибам сметану, горчицу, поперчите их и посолите.
- Поставьте грибы в холодильник на 15–20 минут.
- Еще раз перемешайте и положите грибы на решетку или наденьте на шампуры.
- Блюдо готовьте на мангале на углях примерно 15 минут.
- Петрушку измельчите и украсьте зеленью готовое блюдо.
Шампиньоны в фольге
В мешочках из фольги шампиньоны получаются еще более сочными. Если грибы крупные, то их можно запекать по одному, если мелкие, то заверните их вместе в один конверт из фольги.
Попробуйте приготовить шампиньоны в фольге с добавлением рафинированного масла, соли и зелени. Дополнят вкус грибов базилик, тимьян или петрушка. Из специй подойдут молотый перец, кориандр, мускатный орех — выбирайте по вкусу.
Положите конверты из фольги можно прямо на угли (в этом случае они не должны быть слишком горячими) или на решетку. Шампиньоны на углях запекаются очень быстро — проверьте их готовность через 5 — 7 минут.
Шампиньоны, приготовленные на мангале, — вкусное блюдо, которое готовится очень быстро и может стать отличным дополнением к шашлыку или заменой мяса для тех, кто придерживается веганства или вегетарианства.