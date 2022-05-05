Едим вкусно: как приготовить сочные и ароматные шампиньоны на мангале

Польза очевидна



Шампиньоны — низкокалорийный продукт: в 100 граммах грибов содержится всего лишь 27 ккал, так что за фигуру можно не опасаться.

Шампиньоны отличаются высоким содержанием витамина B2 (около 25% от суточной нормы в 100 граммах), витамина H (32% от суточной нормы в 100 граммах), это источник калия и фосфора. А еще они содержат кобальт (150% от суточной нормы в 100 граммах): этот химический элемент встречается в продуктах довольно редко, однако в небольших дозах он необходим для поддержания здоровья.

Какие грибы выбирать



Главное правило: шампиньоны, которые вы собираетесь жарить на мангале, должны быть одинакового размера, — так они приготовятся одновременно. Имейте в виду, что слишком маленькие шампиньоны сложно нанизать на шампуры, а из решетки они будут выскальзывать. Во время жарки грибы теряют влагу и уменьшаются в объеме, так что выбирайте шампиньоны среднего размера или же крупные.

Будьте внимательны, когда покупаете грибы в упаковке. Часто производители наполняют лотки мелкими шампиньонами, а сверху выкладывают несколько красивых и крупных. Такой набор не годится для приготовления на мангале. Если есть возможность, берите грибы на развес.

Существует много видов шампиньонов. Чтобы избежать отравления, лучше покупать грибы в супермаркетах, а не на рынках. Для приготовления на мангале отлично подойдут шампиньоны с плотными белыми шляпками (шампиньоны двуспоровые). Если на шляпках грибов заметны темные пятна или шампиньоны влажные, с неприятным запахом, то продукт, вероятно, испорчен.

Подготовка — это важно



Любые грибы, в том числе шампиньоны, перед приготовлением нужно тщательно промыть. Чтобы их легче было очистить от грязи, замочите в воде на 10–15 минут. Затем с помощью мягкой щеточки промойте грибы под проточной водой. Если все равно осталась грязь, подчистите грибы ножом.

Перед приготовлением на мангале шампиньоны не нужно предварительно отваривать, просто приготовьте их одним из следующих способов:

В оливковом масле и с солью