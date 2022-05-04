ФОТО | В Таллинне открылся новый магазин одежды Maximalist. Смотрите, какие бренды там представлены!

В новом магазине представлены такие всемирно известные люксовые бренды, как Erdem, Marni, Proenza Schouler, JW Anderson и Agnona. (Для широкой публики Erdem и Marni могут быть знакомы по их коллаборациям с H&M в 2017 и 2011 годах, соответсвенно).

Также в магазине представлена новейшая коллекция признанного эстонского дизайнера Roberta Einer из искусных вязаных платьев и боди.

В магазине продается как одежда, так и обувь, сумки, солнечные очки и другие аксессуары. Пока что там представлены только женские линейки, но у Maximalist есть планы также открыть магазин и с мужской одеждой.

Гостей меропртиятия угостили устрицами, икрой и другими закусками от Tõnis Saar Gastronomy.

Ознакомиться с выбором одежды Maximalist можно в магазине по адресу Пярнуское шоссе, 8 в центре Таллинна или же онлайн на сайте maximalistshop.com.