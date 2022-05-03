"Ты плохой!" Что делать родителям, если педагоги ругают ребенка

Начну со своего личного опыта. Несколько лет назад у меня с дочкой была развивающая беседа с учителем в школе. Такие беседы проводят раз в году с целью обменяться взглядами и составить план дальнейшего развития для ребенка.

“Меня все устраивает в моей дочери” — ответила я учительнице в конце разговора и обняла дочь. “Как это? Всегда нужно стремиться к лучшему”, — ответила она мне. Больше я ничего не сказала. Помню этот эпизод до сих пор.

Как детский психолог я часто слышу слова боли о школе или детском саде. Казалось бы, цель такой развивающей встречи — помочь ребенку, но результат чаще всего противоположный: учитель указывает на “ошибки”, родитель расстраивается и отчитывает ребенка, а тот в свою очередь чувствует себя плохим

Или же в присутствии ребенка учитель ругает его, говорит о нежелательном поведении и — что еще хуже — высмеивает при родителях.

Чаще всего родители именно в такие моменты теряются, не понимая, как себя вести.

Давайте подумаем о ребенке. Ему необходимо знать и чувствовать, что его любят любым: с плохими оценками, нежеланием учиться и ужасным поведением. Вспомните, вы ведь тоже не каждый день шли в детский сад или школу с радостью.

Уважаемые родители, запомните важную мысль: нежелательное поведение у ребенка в 80% случаев — это сигнал, что ему нужна помощь и стоит пересмотреть ваш с ним контакт. Хорошо бы найти причину нежелательного поведения, и тогда можно изменить ситуацию.

Когда учитель, особенно при ребенке, говорит неприятные вещи, очень важно дать ребенку понять, что вы всегда на его стороне. Но ответственность за свой поступок он несет сам.

Если во время диалога с педагогом вы эмоционально присоединяетесь к учителю, ребенок остается один. Он лишается опоры — и это не самый лучший сценарий.