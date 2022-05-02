Американец наказал девятилетнюю дочь за название, которое она дала своей книге

Как-то девочка спросила у него, как пишется слово “белка” (squirrel), она как раз писала про них рассказ. Адам не заподозрил ничего неладного. Но потом дочь показала ему название произведения… Оно оказалось довольно грубым — “Эти гребаные белки” (Those Fucking Squirrels)!

Художественный замысел родился у Эшлин, когда она наблюдала эмоциональную реакцию мамы на хаос, устроенный белками у них в саду.

В Твиттере Адам написал, что Эшлин наказана на 12 лет (21 год — возраст совершеннолетия в некоторых американских штатах). Правда, потом добавил, что на самом деле дерзкое название показалось ему довольно забавным.

Подписчики Адама надорвали животы от смеха, увидев обложку из разряда NSFW (not safe/suitable for work — фраза для описания электронного контента, содержащего обнаженную натуру, обсценную лексику и т.п.), его твит завирусился. Кто-то попросил себе 12 экземпляров книги, другой рассмеялся: “Не сказать, чтобы я одобрял такую лексику, но книгу совершенно точно хочется прочитать”.

Теперь Адам помогает начинающей писательнице с композицией истории, и, похоже, это действительно будет что-то уморительное. Адам сообщил журналистам, что книга будет про героя, который из-за белок подвергается разным злоключениям. Например, рассыпает хлопья из миски и видит, что там одни желуди.

“Работа продолжается. Мы закончили черновой вариант, но нужно еще пройтись по тексту, закончить его. Дочь также рисует иллюстрации к книге, — говорит американец. — Я не напрягаю дочь строгими дедлайнами, просто хочу поддержать в ее начинании. Для меня это важно: я не пишу книгу, я только помогаю”.

“И мне, и моей жене название показалось забавным. Но я бы предпочел, чтобы дочь не использовала это слово часто. На этот раз я спущу ей это с рук — только ради искусства, — откровенничает Адам. — Недавно мою жену вывели из себя белки, которые разворошили мульчу, съели корм для птиц и вообще по-разному напроказничали у нас в саду”.

Эшлин очень рада, что ее творчество понравилось людям. Адам скорее удивлен, что его твит вызвал такой шквал положительных реакций — у твита почти десять тысяч ретвитов и более 115 тысяч лайков.