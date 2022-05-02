02.05.2022, 12:44
ФОТО | Уже настоящая мисс! Новые снимки принцессы Шарлотты заставили людей ахнуть
ФОТО: © Pool/i-Images via ZUMA Press/Scanpix
Сегодня Шарлотта, единственная дочь принца Уильяма и герцогини Кембриджской, отмечает свой седьмой день рождения. По этому случаю дворец опубликовал свежие снимки именинницы, которые тут же “замелькали” в соцсетях.
Несмотря на то, что Шарлотта и ее старший брат принц Джордж последние несколько месяцев находятся в центре внимания общественности, людям крайне интересно, как выглядит маленькая принцесса.
Но на свежих снимках Шарлотта была не одна — оказывается, что Уильям и Кейт разрешили своей дочери взять с собой в кадр собаку. Вот уже несколько месяцев принцессу сопровождает черный кокер-спаниель Орла. Нового любимца привез в Кембридж брат Кейт Джеймс Миддлтон.