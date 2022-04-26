В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

Японка Канэ Танака, признанная самым пожилым человеком на Земле, умерла в возрасте 119 лет, передает телеканал NHK.Канэ Танака родилась до русско-японской войны в 1903 году. Она пережила две Мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком нынешним императором Нарухито, сообщает mail.ru