26.04.2022, 10:00
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты
ФОТО: Scanpix
Японка Канэ Танака, признанная самым пожилым человеком на Земле, умерла в возрасте 119 лет, передает телеканал NHK.Канэ Танака родилась до русско-японской войны в 1903 году. Она пережила две Мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком нынешним императором Нарухито, сообщает mail.ru
Танака жила в доме престарелых в японской префектуре Фукуока и в январе отметила 119-ый день рождения. Больше всего женщина любила газированные напитки и шоколад.
В марте 2019 года она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой житель планеты. Канэ Танака установила также и рекорд по продолжительности жизни и в самой Японии.