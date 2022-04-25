Журналистка раскрыла способы выглядеть дорого

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны сделать более презентабельным даже самый бюджетный наряд. В частности, в список попали платья из атласных тканей, холщовые сумки и жемчужные украшения.

Кроме того, Эдженбергер уверена, что из всех модных вещей ни одна не выглядит так “дорого”, как квадратные шарфы с различными принтами. Подобный аксессуар, по ее словам, можно заплести в волосы, завязать на шее или прикрепить к ремешку сумки.